Świat

Okradał Macrona z talerzy i filiżanek. "Zaczynało go to przerastać"

Pałac Elizejski
Pałac Elizejski
Źródło: Google Maps
Były pracownik Pałacu Elizejskiego ukradł ponad 100 elementów prezydenckiej zastawy stołowej, za którą przez pięć lat sam odpowiadał - poinformowały francuskie media. Zniknęły m.in. talerze i filiżanki z porcelany.

O sprawie informuje francuski nadawca publiczny FranceTV. Jak podaje, pracownik Pałacu Elizejskiego Thomas M. przyznał się do winy, a śledczy zdołali odnaleźć większość skradzionej zastawy. Thomas M. odsprzedał ją 30-letniemu kolekcjonerowi z Wersalu. W procederze miał mu pomóc jego partner, antykwariusz.

- Myślę, że poniosła go jego pasja - powiedział w rozmowie z dziennikarzami prawnik Thomas Malvolti, który jest obrońcą jednego z trzech oskarżonych. Dodał, że jego klient miał w areszcie przyznać, że jest szczęśliwy, iż "to wszystko dobiegło końca, ponieważ zaczynało go to przerastać".

W lutym rusza proces

Wszyscy trzej oskarżeni w tej sprawie staną przed sądem 26 lutego.

Francuskie media zwróciły uwagę na pewną ironię losu w sprawie skradzionej porcelany. Kolekcjoner z Wersalu, który jest zamieszany w to przestępstwo, był także ochroniarzem w paryskim Luwrze, skąd w listopadzie skradziono klejnoty koronne, do tej pory nieodnalezione.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
"Kompletne ośmieszenie Luwru". Gdzie są "bezcenne" klejnoty?

"Kompletne ośmieszenie Luwru". Gdzie są "bezcenne" klejnoty?

"Złodzieje z Luwru musieli mieć kreta". On nie miał. Skok na diamenty planował trzy lata

"Złodzieje z Luwru musieli mieć kreta". On nie miał. Skok na diamenty planował trzy lata

Wanda Woźniak

Jeden talerz wart kilka tysięcy euro

Specjaliści od porcelany zwracają uwagę, że cała zastawa stołowa ze zbiorów Pałacu Elizejskiego jest oznaczona i praktycznie niemożliwe jest jej sprzedanie.

Porcelanowa zastawa, która gości na stole prezydenta, została wyprodukowana w manufakturze w mieście Sevres. Specjalista od porcelany Cyrille Froissart w rozmowie z francuskim publicznym nadawcą ocenił, że jeden talerz wchodzący w jej skład może być wart nawet kilka tysięcy euro.

Autorka/Autor: FC/adso

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Spech / Shutterstock.com

Francja
