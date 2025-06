Paryż. Kolejka przed wejściem do Luwru (2024 r.) Źródło: Reuters

Kluczowe fakty: Pracownicy Luwru alarmują o złych warunkach pracy i przestarzałej infrastrukturze budynku. Narzekają też na nadmierną liczbę odwiedzających.

Z tego powodu w poniedziałek odmówili podjęcia pracy przez kilka godzin.

Francuski "Le Monde" pisze, że w poniedziałek przez kilka godzin Luwr pozostawał nieczynny, a jego drzwi otworzyły się ponownie dopiero około godz. 14:30. Zamknięcie spowodowało ogromne kolejki i zamieszanie wśród turystów, którzy skarżyli się na brak jakichkolwiek informacji.

CNN zauważa, że Luwr nie zamykał się dotąd zbyt często, a już na pewno nie w sytuacji, w której turyści są już ustawieni w kolejce do wejścia i nie dostali żadnego ostrzeżenia o możliwych utrudnieniach.

Strajk pracowników Luwru

Powodem zamknięcia najpopularniejszego muzeum na świecie był spontaniczny strajk personelu. Rozpoczął się on podczas rutynowego spotkania pracowników, należących do związku zawodowego. - To, co zaczęło się jako zaplanowana comiesięczna wymiana informacji, przerodziło się w masowy wyraz irytacji - wyjaśniła Sarah Sefian ze związku zawodowego CGT-Culture, cytowana przez CNN. Rozmowy między pracownikami i zarządem rozpoczęły się o 10:30 i trwały do popołudnia. Wtedy pracownicy niespodziewanie odmówili wykonywania swoich obowiązków, a instytucja została zamknięta.

Strajkujący pracownicy skarżą się na "niemożliwe do wytrzymania" warunki pracy. Zwracają uwagę na ogromną, ich zdaniem zbyt dużą, liczbę turystów przybywających do Luwru i chroniczne braki kadrowe. Cytowany przez "Le Monde" Christian Galani z CGT-Culture zwrócił uwagę, że warunki zwiedzania muzeum stale się pogarszają, a placówka w ciągu ostatnich 15 lat straciła około 200 stanowisk wśród personelu. "Nasze zespoły są pod presją. Nie chodzi tylko o sztukę, chodzi o ludzi, którzy ją chronią" - mówi w CNN Sarah Sefian.

Problemy Luwru

Co do zasady dziennie Luwr odwiedzić może maksymalnie 30 tys. osób. W całym 2024 roku muzeum przyjęło prawie 9 mln turystów, spośród których 80 proc. pochodziło z zagranicy. Już w styczniu dyrektorka Luwru Laurence des Cars alarmowała o przestarzałej infrastrukturze, w tym np. o problemie z temperaturą w pomieszczeniach przeznaczonych do konserwacji dzieł, czy o ogólnym ruchu znacznie przekraczającym możliwości instytucji. Mówi się też o niewystarczającej przestrzeni na odpoczynek, czy zbyt małej liczbie łazienek.

W odpowiedzi prezydent Emmanuel Macron zapowiedział dziesięcioletni, wart 800 mln euro program renowacji muzeum. W planach jest m.in. budowa nowego wejścia do 2031 roku, które zmniejszy poziom zatłoczenia obok słynnej szklanej piramidy, czy osobny pokój i bilet na oglądanie Mona Lisy. Ostatnia duża renowacja muzeum, przeprowadzona w latach 80. XX wieku, zakładała przyjęcie 4 milionów turystów rocznie.