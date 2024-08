Pobiegła, uklękła i oświadczyła się swojemu chłopakowi. Nagranie hitem sieci

Alice Finot tuż po wtorkowym finale biegu kobiet na trzy tysiące metrów z przeszkodami pobiegła do trybun, uklękła przed swoim partnerem, hiszpańskim triathlonistą Bruno Martínezem Bargielą, i oświadczyła się, wręczając mu przypinkę, którą miała na sobie podczas rywalizacji. Następnie para wpadła sobie w ramiona i pocałowała się. Wszystko to zarejestrowała kamera na stadionie w Paryżu.

Oświadczyny po pobiciu rekordu Europy

Finot po olimpijskim biegu miała powody do świętowania, bo chociaż zajęła czwarte miejsce, czasem 8:58.67 ustanowiła nowy rekord Europy w biegu na trzy tysiące metrów z przeszkodami kobiet. - Powiedziałam sobie, że jeśli pobiegnę poniżej dziewięciu minut, wiedząc, że dziewięć to moja szczęśliwa liczba i że jesteśmy razem od dziewięciu lat, to się oświadczę - powiedziała Finot w rozmowie z "Daily Mail".