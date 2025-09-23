Logo strona główna
Świat

Paraliż lotniska w Kopenhadze. Premier Danii reaguje

Doszło do zamknięcia lotniska w Kopengadze
Incydent z dronami. Lotnisko w Kopenhadze zostało zamknięte na kilka godzin
Źródło: STEVEN KNAP/SCANPIX RITZAU
To jak dotąd najpoważniejszy atak na duńską infrastrukturę krytyczną - oświadczyła premier Danii Mette Frederiksen. Tak określiła poniedziałkowy incydent z dronami, który doprowadził do zamknięcia lotniska w Kopenhadze. Jak informowała policja, były one najwyraźniej sterowane przez "sprawnego operatora".

W poniedziałek ruch na lotnisku w Kopenhadze, największym w Danii, został wstrzymany na kilka godzin ze względu na zauważone w pobliżu drony. Jak podała wówczas duńska policja, widziano dwa lub trzy bezzałogowce. Po północy lotnisko wznowiło pracę, ale wiele lotów zostało opóźnionych lub odwołanych.

Lotnisko w Kopenhadze zostało zamknięte na kilka godzin
Lotnisko w Kopenhadze zostało zamknięte na kilka godzin
Źródło: STEVEN KNAP/EPA/PAP

Drony w Kopenhadze. Nadleciały i zniknęły

Dzień po incydencie władze przekazały, że sprawca zdarzenia wciąż pozostaje nieznany. - Ma możliwości, wolę i narzędzia, by się w ten sposób popisać - ocenił komendant główny duńskiej policji Jens Jespersen.

Jak poinformował, maszyny miały nadlecieć z kilku kierunków, włączając i wyłączając światła, aby po paru godzinach "zniknąć".

We wtorkowym oświadczeniu dla między innymi duńskiej telewizji TV 2, premier Mette Frederiksen oceniła, że inwazja dronów na kopenhaskie lotnisko "to najpoważniejszy jak dotąd atak na duńską infrastrukturę krytyczną".

Szefowa rządu podkreśliła, że "nie wyklucza się żadnych opcji dotyczącego tego, kto za tym stoi". - Jest oczywiste, że nawiązuje to do rozwoju sytuacji, którą ostatnio mogliśmy zaobserwować w związku z innymi atakami dronów, naruszeniami przestrzeni powietrznej i atakami hakerów na europejskie lotniska - dodała.

Dania zamknęła największe lotnisko. Przez niezidentyfikowane drony

Dania zamknęła największe lotnisko. Przez niezidentyfikowane drony

Lotnisko w Oslo także było zamknięte. "Zauważono drona"

Lotnisko w Oslo także było zamknięte. "Zauważono drona"

Drony zaobserwowane także w Oslo

W nocy z poniedziałku na wtorek przestrzeń powietrzna wokół lotniska w Oslo także została zamknięta. Powodem miało być zaobserwowanie drona. Wcześniej w stolicy Norwegii za używanie dronów nad zakazaną strefą zatrzymano dwie osoby - przekazała CNN.

Jespersen przekazał, że jest za wcześnie, by stwierdzić, czy incydenty w Danii i Norwegii są ze sobą powiązane.

Autorka/Autor: kgr/lulu, ads

Źródło: Reuters, PAP, TV 2

Źródło zdjęcia głównego: Reuters

