Odpust zupełny wraz z pierwszym błogosławieństwem nowego papieża. Co oznacza? 

Nowy papież wyszedł na balkon Źródło: Reuters

Posłuchaj artykułu Dowiedz się więcej

Kardynałowie wybrali nowego papieża. Następcą Franciszka został Leon XIV. Na placu Świętego Piotra przywitały go w czwartek tysiące wiernych. Wszystkim, którzy śledzili jego pierwsze wystąpienie, udzielił błogosławieństwa "Urbi et Orbi". To, przy zachowaniu odpowiednich warunków, wiąże się z odpustem zupełnym. Co to oznacza?

Kluczowe fakty: Wierni Kościoła katolickiego poznali w czwartek nowego papieża. Został nim kardynał Robert Prevost.

Chwilę po godzinie 19 Leon XIV pokazał się na balkonie Bazyliki Watykańskiej. Stojąc przed tysiącami wiernych po raz pierwszy udzielił błogosławieństwa "Urbi et Orbi", czyli "Miastu i Światu".

Dla katolików błogosławieństwo to ma szczególne znacznie. Przy spełnieniu kilku zasad prowadzi do odpustu zupełnego.

Jak tłumaczy portal dominikanie.info przez odpust zupełny rozumiemy odpuszczenie wszystkich kar doczesnych, na jakie zasłużył grzesznik za swoje grzechy, odpuszczone już co do winy. Zgodnie z zasadami Kościoła odpust jest możliwy, jeśli w momencie błogosławieństwa wierny pozostawał w stanie łaski uświęcającej (nie posiadał nieodpuszczonego grzechu ciężkiego), a następnie wyrzekł się zła i przyjął Eucharystię. "Osobę, która uzyskała odpust zupełny, można porównać z dorosłym, który dopiero co otrzymał sakrament chrztu świętego. Dlatego gdyby ktoś bezpośrednio po uzyskaniu odpustu zupełnego zmarł, wierzymy iż bez czyśćca dostałby się do nieba" - tłumaczy portal.

Błogosławieństwo "Urbi et Orbi" i odpust zupełny

Odbiorcami błogosławieństwa "Urbi et Orbi" byli zarówno wierni zgormadzeni na Placu Świętego Piotra, jak i ci, którzy słowa papieża śledzą poprzez telewizję czy inne nowoczesne źródła przekazu – wskazuje Stolica Apostolska. Przypomina ona też, że związany z błogosławieństwem odpust wierni mogą przyjąć samodzielnie bądź ofiarować w intencji innej osoby.

Papież Leon XIV Źródło: PAP/EPA/VATICAN MEDIA HANDOUT

"Urbi et Orbi" udzielane jest przy trzech okazjach. Mowa o Bożym Narodzeniu, Wielkanocy i wyborze nowej głowy Kościoła. Papież Franciszek po raz ostatni udzielił go dzień przed swoją śmiercią, w Niedzielę Wielkanocną 20 kwietnia. Leon XIV pierwszy raz zrobił to niecałe trzy tygodnie później. W piątek ma on po raz pierwszy jako papież odprawić mszę świętą. Start liturgii zaplanowano na godz. 11.