Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Papież Leon XIV: przeciwnicy aborcji, którzy są za karą śmierci, nie są tak naprawdę pro-life

Papież Leon XIV
Papież o rosyjskich dronach nad Polską: sytuacja jest bardzo napięta
Źródło: Vatican News
Papież Leon XIV ocenił, że ktoś, kto jest przeciwko aborcji, ale popiera karę śmierci, "nie jest tak naprawdę pro-life". Odniósł się też do bieżącej sytuacji w USA i tamtejszej polityki imigracyjnej.

We wtorek wieczorem Leon XIV rozmawiał z dziennikarzami. Pochodzącego z Chicago papieża zapytano m.in. o plany tamtejszego kardynała Blase'a Cupicha dotyczące wręczenia nagrody Dickowi Durbinowi, senatorowi z Illinois. Durbin od dawna angażuje się w pomoc imigrantom, jednak jego kandydatura wzbudziła sprzeciw niektórych konserwatywnych biskupów, ponieważ polityk popiera prawo do aborcji.

Papież o zwolennikach kary śmierci: nie są pro-life

Papież Leon XIV zaznaczył, że nie zna szczegółów dotyczących tej konkretnej sprawy, ale podkreślił, że trzeba "spojrzeć na całościową pracę, jaką senator wykonał" w czasie 40 lat swojej służby w USA. Głowa Kościoła katolickiego zwróciła też uwagę na pewną sprzeczność, jaka zazwyczaj pojawia się w tego typu debatach.

- Ktoś, kto mówi: jestem przeciwko aborcji, ale jest za karą śmierci, nie jest tak naprawdę pro-life - powiedział papież. - Ktoś kto mówi: jestem przeciwko aborcji, ale zgadzam się na nieludzkie traktowanie migrantów w Stanach Zjednoczonych, nie wiem czy to jest pro-life - dodał papież, cytowany przez media.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Papież spotkał się z Polakami. Zwrócił się do nich z prośbą

Papież spotkał się z Polakami. Zwrócił się do nich z prośbą

Papież zwrócił się do katechetów z Polski

Papież zwrócił się do katechetów z Polski

Papież o aborcji, karze śmierci i migracji w USA. Odpowiedź Białego Domu

Sugestia papieża, że migranci w USA są poddawani nieludzkiemu traktowaniu odbiły się szerokim echem za oceanem. CBS News zauważa, że to pierwszy raz od czasu wyboru Leona XIV na papieża, gdy nawiązał on do sytuacji politycznej w swoim kraju.

Choć papież nie wspomniał bezpośrednio o polityce prezydenta Donalda Trumpa, jego wypowiedź skomentowała rzeczniczka prasowa Białego Domu. - Nie zgadzam się z twierdzeniem, że w Stanach Zjednoczonych za kadencji obecnej administracji dochodzi do nieludzkiego traktowania nielegalnych imigrantów - mówiła Karoline Leavitt, cytowana przez publiczną stację NPR. - Ta administracja stara się egzekwować prawo naszego kraju w jak najbardziej humanitarny sposób - powiedziała podczas środowej konferencji. - Robimy to w imieniu ludzi, którzy tutaj mieszkają - cytuje jej słowa CBS News.

Papież ocenił plan Trumpa w sprawie Gazy
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Papież ocenił plan Trumpa w sprawie Gazy

Autorka/Autor: pb//am

Źródło: CBS News, NPR

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/ANGELO CARCONI

Udostępnij:
TAGI:
Papież Leon XIVAborcjakara śmierci
Czytaj także:
Dyrektor generalny linii lotniczych Ryanair Michael O'Leary
Szef Ryanaira: dlaczego nie zestrzeliwujemy tych dronów?
Ewa Żebrowska
Prezydent Francji Emmanuel Macron, premier Albanii Edi Rama, Prezydent Azerbejdżanu Ilham Alijew, kanclerz Austrii Christian Stocker
Przywódcy żartują po wpadce Trumpa. "Powinieneś przeprosić"
Świat
Władysław Kosiniak-Kamysz
"Zespół potwierdził jednogłośnie". Szef MON o zakupie pocisków do F-35
Polska
Kacper Tomasiak w locie, Zakopane, kwiecień 2025
Już bije starszych. Diament w polskich skokach
Przemysław Kuwał
Radni zajmują się projektami dotyczącymi zakazu nocnej sprzedaży alkoholu
"Wprowadzamy w dwóch dzielnicach", jest "jasna" deklaracja co do całego miasta
WARSZAWA
gaza flotylla z reu
MSZ: wszyscy zatrzymani Polacy są bezpieczni, będą deportowani
Świat
Interwencja Straży Miejskiej
Na spacer z trzylatkiem zabrał zapas alkoholu, by "wyleczyć kaca po imprezie"
WARSZAWA
Takie ulotki wylądowały na terytorium Polski
"Dzienkujemy za wspolprace!". Ulotki z błędami przyfrunęły do Polski
Lubuskie
Tory kolejowe (zdjęcie ilustracyjne)
Porzucony wagon na torach. Prokuratura bada, czy to nie sabotaż
Katowice
Port w Szczecinie
Rosyjski kuter kilkaset metrów od gazociągu
Polska
Żary. 41-latek uciekał korytarzem życia
Pojechał korytarzem życia pod prąd. Zderzył się z radiowozem i innym autem
Lubuskie
Domki fińskie w Warszawie
Domki fińskie wracają na Pole Mokotowskie
WARSZAWA
tv telewizor serial shutterstock_1986877646_1
Na ten film spadł deszcz nagród. Od dziś obejrzysz w HBO Max
Kultura i styl
Czarny łabędź
"Terminator" usunięty z miasta po serii ataków
METEO
Mieszkańcy zatrzymali kompletnie pijanego kierowcę. Miał 3 promile
Mieszkańcy zatrzymali kompletnie pijanego kierowcę. Miał 3 promile
Łódź
Telefony
Pytają TikToka o aborcję. Dużo nieprawdziwych informacji
Zdrowie
imageTitle
Biało-Czerwoni wywalczyli medal mistrzostw Europy
EUROSPORT
Port w Szczecinie
"Pewnego rodzaju zagrożenie". Rządzący o "incydencie" w Szczecinie
Najnowsze
Urząd Wojewódzki w Lublinie
Wojewoda przed sądem za zdjęcie krzyża. Sam jest wierzący
Lublin
pap_20240118_1KH
Wielki koncern wstrzymuje produkcję, również w Polsce
BIZNES
Nocna prohibicja w Warszawie (zdj. ilustracyjne)
Radni PiS zaproponowali referendum w sprawie nocnej prohibicji
WARSZAWA
Policyjny pościg. Motocyklista uderzył w nieoznakowany radiowóz
Uciekał jak szalony motocyklem przed policją. W końcu uderzył w radiowóz
Katowice
policja anglia brytania shutterstock_2473089511
Kobieta domaga się deportacji własnej córki. Mówi o "sekcie"
Maciej Wacławik
Wrócił temat dotyczący zakaz nocnej sprzedaży alkoholu
"Zaczynamy od dwóch dzielnic, w których jest najwięcej problemów i zgłoszeń"
WARSZAWA
Ciepło w październiku
Zanosi się na jakieś termiczne szaleństwo. Jak ciepło może być w październiku
Arleta Unton-Pyziołek
imageTitle
"Dziękujemy za wszystko, Mistrzu". Włoski kolarz zmarł po długiej chorobie
EUROSPORT
Kenia. Collins Jumaisi przyznał się do zabicia kilkudziesięciu kobiet i porzucenia ich ciał na wysypisku śmieci
"Psychopatyczny, seryjny zabójca" na wolności. Wyznaczono nagrodę za pomoc
Świat
Sędzia Maciej Nawacki na posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu Przeciwdziałania Bezprawiu - Bezpieczna Polska (22.07.2024 r.)
"Totalny upadek" sędziego Nawackiego
Polska
Policja zatrzymała 22-latka
Był poszukiwany. "Udawał, że nie ma go w domu"
WARSZAWA
Cha 1107-7626 - wizualizacja
"Zjada" miliardy ton materii w sekundę. Takiej jeszcze nie widzieli
METEO
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica