Papież o rosyjskich dronach nad Polską: sytuacja jest bardzo napięta Źródło: Vatican News

We wtorek wieczorem Leon XIV rozmawiał z dziennikarzami. Pochodzącego z Chicago papieża zapytano m.in. o plany tamtejszego kardynała Blase'a Cupicha dotyczące wręczenia nagrody Dickowi Durbinowi, senatorowi z Illinois. Durbin od dawna angażuje się w pomoc imigrantom, jednak jego kandydatura wzbudziła sprzeciw niektórych konserwatywnych biskupów, ponieważ polityk popiera prawo do aborcji.

Papież o zwolennikach kary śmierci: nie są pro-life

Papież Leon XIV zaznaczył, że nie zna szczegółów dotyczących tej konkretnej sprawy, ale podkreślił, że trzeba "spojrzeć na całościową pracę, jaką senator wykonał" w czasie 40 lat swojej służby w USA. Głowa Kościoła katolickiego zwróciła też uwagę na pewną sprzeczność, jaka zazwyczaj pojawia się w tego typu debatach.

- Ktoś, kto mówi: jestem przeciwko aborcji, ale jest za karą śmierci, nie jest tak naprawdę pro-life - powiedział papież. - Ktoś kto mówi: jestem przeciwko aborcji, ale zgadzam się na nieludzkie traktowanie migrantów w Stanach Zjednoczonych, nie wiem czy to jest pro-life - dodał papież, cytowany przez media.

Papież o aborcji, karze śmierci i migracji w USA. Odpowiedź Białego Domu

Sugestia papieża, że migranci w USA są poddawani nieludzkiemu traktowaniu odbiły się szerokim echem za oceanem. CBS News zauważa, że to pierwszy raz od czasu wyboru Leona XIV na papieża, gdy nawiązał on do sytuacji politycznej w swoim kraju.

Choć papież nie wspomniał bezpośrednio o polityce prezydenta Donalda Trumpa, jego wypowiedź skomentowała rzeczniczka prasowa Białego Domu. - Nie zgadzam się z twierdzeniem, że w Stanach Zjednoczonych za kadencji obecnej administracji dochodzi do nieludzkiego traktowania nielegalnych imigrantów - mówiła Karoline Leavitt, cytowana przez publiczną stację NPR. - Ta administracja stara się egzekwować prawo naszego kraju w jak najbardziej humanitarny sposób - powiedziała podczas środowej konferencji. - Robimy to w imieniu ludzi, którzy tutaj mieszkają - cytuje jej słowa CBS News.

