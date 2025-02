"Tajna wizyta" u papieża i fala domysłów. "To bardzo, bardzo dziwne"

Papież zwołuje konsystorz, czyli zgromadzenie kardynałów, a media spekulują, co zwierzchnik Kościoła katolickiego może na nim ogłosić. Watykan informuje, że chodzi o dwie kanonizacje, a "New York Times" pisze o "tajnej wizycie" dwóch wysokich rangą urzędników watykańskich u przebywającego w szpitalu Franciszka.

"Tajna wizyta" u papieża

Jak pisze "New York Times", "na początku tego tygodnia dwóch wysokich rangą urzędników watykańskich odbyło tajną wizytę" u papieża Franciszka w szpitalu. Początkowo Watykan nie chciał komentować sprawy, ale ostatecznie potwierdził, że taka wizyta się odbyła, wyjaśniając, że duchowni przybyli, aby uzyskać podpis papieża, który umożliwi zwołanie konsystorza.

Andreas Englisch, niemiecki dziennikarz i autor, który od prawie 40 lat zajmuje się Watykanem, ocenił, że spotkanie zapaliło czerwone światło, ponieważ żaden z dwóch urzędników nie zajmował się wcześniej kwestiami kanonizacji. "To bardzo, bardzo dziwne" - stwierdził, cytowany przez nowojorski dziennik. Dodał, że to "niewłaściwi ludzie do niewłaściwych rzeczy".