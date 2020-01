Komisarz ONZ ostrzega przed falą uchodźców klimatycznych. "Może chodzić o miliony ludzi"

Świat musi przygotować się na nadejście fali uchodźców, którzy opuszczą swoje domy w związku ze zmianami klimatu - powiedział we wtorek w Davos wysoki komisarz Narodów Zjednoczonych do spraw uchodźców (UNHCR) Filippo Grandi. Jak dodał, uciekinierami mogą stać się miliony osób, także z państw rozwiniętych.

Grandi: musimy być gotowi na wielką falę uchodźców

Jak podkreślił Reuters, przez lata UNHCR - agenda ONZ do spraw uchodźców - pomagała głównie osobom z ubogich krajów ogarniętych konfliktami zbrojnymi. Problem zmian klimatu może jednak dotknąć także kraje rozwinięte. - To kolejny dowód na to, że problem migracji jest wyzwaniem globalnym, nieograniczającym się jedynie do kilku państw - powiedział Grandi.