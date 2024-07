Ogromna eksplozja w fabryce tequili. Zginęło pięć osób, pękły kadzie z setkami tysięcy litrów alkoholu

Pięć osób zginęło, a dwie zostały ranne w eksplozji, do której doszło w fabryce tequili w meksykańskim stanie Jalisco. Ogromny wybuch nastąpił w zbiorniku o pojemności 500 tysięcy litrów, a ogień rozprzestrzenił się następnie na trzy kolejne zbiorniki - przekazały służby. Fabryka ta należy do największego producenta tequili na świecie.

Do zdarzenia doszło we wtorek w fabryce tequili La Rojeña w mieście Tequila w stanie Jalisco położonym w środkowym Meksyku . W wyniku eksplozji zginęło pięciu pracowników fabryki, a dwóch zostało rannych, w tym jeden ciężko. Konieczna była także ewakuacja turystów zwiedzających fabrykę oraz okolicznych mieszkańców.

Eksplozja w fabryce tequili

W komunikacie w serwisie X we wtorek późnym wieczorem (środę rano czasu polskiego) służby przekazały, że trwają prace na miejscu, polegające na usuwaniu szkód i schładzaniu miejsca zdarzenia. Poinformowano również, że mieszkańcom pozwolono wrócić do swoich domów. Roldan przekazał ponadto, że na skutek wybuchu rozszczelnione zostały dwie ogromne kadzie fabryki, każda z 219 tys. litrami tequili w środku. Służby działają, aby zapobiec przedostaniu się alkoholu do miejskiego systemu wodociągowego.