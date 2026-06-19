Świat Odwołano rozmowy USA - Iran w Szwajcarii Oprac. Mikołaj Stępień |

Donald Trump podpisał wstępne porozumienie o zakończeniu wojny Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: ABEDIN TAHERKENAREH/EPA/PAP

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Jak podała agencja Reuters,ministerstwo spraw zagranicznych Szwajcarii przekazało, że rozmowy USA i Iranu w górskim kurorcie Buergenstock nie odbędą się. Były planowane na piątek.

Wcześniej Biały Dom poinformował, że wiceprezydent USA J.D. Vance nie poleci w nocy z czwartku na piątek do Szwajcarii na rozmowy techniczne z Irańczykami "ze względów logistycznych". Waszyngton liczy na rozpoczęcie rozmów technicznych tak szybko, jak to będzie możliwe - zapewniono.

"Plany nadchodzących rozmów technicznych nie zostały jeszcze sfinalizowane, a delegacja amerykańska jest gotowa wyjechać przy pierwszej nadarzającej się okazji" - głosi oświadczenie Waszyngtonu dotyczące odwołania spotkania Vance’a.

Informacja o wstrzymaniu spotkania Iran - USA zwiększa niepewność co do kolejnego etapu negocjacji po tym, gdy Teheran i Waszyngton podpisały tymczasowe memorandum, mające na celu zakończenie wojny i ponowne otwarcie cieśniny Ormuz. Zapowiadane na piątek rozmowy miały doprowadzić do finalnego porozumienia kończącego wojnę USA i Izraela z Iranem.

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