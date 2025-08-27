Zrobili nalot. Obrazu zagrabionego przez nazistów już tam nie było

Niemcy podpisują akt kapitulacji Holandii, Danii i północnych Niemiec Źródło: Archiwum Reuters

Dzięki zdjęciom reklamującym wystawiony na sprzedaż dom w nadmorskiej miejscowości niedaleko argentyńskiej stolicy Buenos Aires zlokalizowano dzieło włoskiego malarza Giuseppego Ghislandiego "Portret damy". Nieruchomość należała do byłego nazistowskiego oficjela, który przeniósł się do Ameryki Południowej po zakończeniu II wojny światowej.

Obraz do tej pory uznawany był za zaginiony. Jego właściciel, żydowski handlarz dziełami sztuki Jacques Goudstikker, zginął w wypadku na morzu, kiedy uciekał przed inwazją hitlerowskich Niemiec na Holandię. Po tym wydarzeniu dzieło Ghislandiego, razem z setkami innych dóbr kultury, zostało zagrabione przez nazistów.

"Portret damy" Źródło: lostart.de

Nieudany nalot na dom

Władze argentyńskie przeprowadziły nalot na nieruchomość, ale nie znalazły obrazu na miejscu. - Mieliśmy przesłanki, że obraz może znajdować się w tej rezydencji - powiedział dziennikarzom przed domem po nalocie argentyński prokurator federalny Carlos Martinez.

- Obrazu nie było w domu, ale zabezpieczyliśmy dokumenty związane z rycinami i rysunkami, które mogą dostarczyć dodatkowych informacji - powiedział, dodając, że skonfiskowano również broń, choć śledczy nie podejrzewają, aby miała ona związek ze sprawą.

- W tej chwili prowadzimy dochodzenie w sprawie dwóch osób, właścicieli nieruchomości powiązanych z posiadaniem obrazu - powiedział Martinez.

Obraz autorstwa Ghislandiego odnaleziony w Argentynie

Dziennikarskie śledztwo holenderskiej gazety "Algemeen Dagblad" wykazało, że "Portret damy" wszedł w posiadanie oficera Schutzstaffel (SS) Friedricha Kadgiena, który w 1945 roku zbiegł do Szwajcarii, a następnie Brazylii i później do Argentyny, gdzie z powodzeniem prowadził prywatne przedsiębiorstwo.

Dziennikarze "AD" próbowali skontaktować się z córkami Kadgiena w sprawie obrazu, ale bez większego powodzenia. Ostatecznie jedna z nich wystawiła dom ojca na sprzedaż, a pośrednik zamieścił w internecie zdjęcia wnętrza nieruchomości, na których znalazło się rzeczone dzieło sztuki. Jego autentyczność potwierdziła gazecie Agencja Dziedzictwa Kulturowego Niderlandów.

Prawnicy spadkobierców Goudstikkera zapowiedzieli, że dołożą wszelkich starań, aby odzyskać obraz. "Moja rodzina dąży do odzyskania wszystkich dzieł sztuki skradzionych z kolekcji Jacques’a i przywrócenia jego dziedzictwa" - powiedziała synowa żydowskiego handlarza, cytowana przez BBC.

