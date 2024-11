Zełenski o "prawdziwej wartości niepodległości". Życzenia dla "przyjaciela i dobrego sąsiada"

"Własne, niepodległe państwo to jedyny sposób na zapewnienie naszym obywatelom wolności i bezpieczeństwa" - ocenił. Prezydent Ukrainy stwierdził również, że "w obliczu wspólnego historycznego wroga musimy zachować naszą siłę i jedność". "Przyjaźń zawsze przeważa nad geopolityką. Im silniejsze partnerstwo, tym mniej wyzwań geopolitycznych. Nasz region jest tego najlepszym przykładem" - zaakcentował.

Życzenia od Cichanouskiej i Łatuszki

W dołączonym do wpisu filmie Łatuszka po polsku złożył życzenia i podziękował Polsce za wsparcie demokratycznych aspiracji Białorusi. "Łączą nas stulecia wspólnej, europejskiej historii. Mam szczerą nadzieję, że na zawsze pozostaniemy przyjaciółmi i sojusznikami, zarówno w tym trudnym dla nas okresie, jak i w przyszłości" - powiedział. "My, Białorusini, chcemy, aby między naszymi narodami nie było żadnych murów, żeby Białoruś nie była zagrożeniem dla Polski, a stała się wiarygodnym i przewidywalnym partnerem" - powiedział. Jak stwierdził Łatuszka, może to nastąpić dopiero wtedy, kiedy Białoruś będzie demokratycznym krajem.