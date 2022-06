Sto motocykli i quadów zmiażdżonych buldożerem. "By nigdy więcej nie terroryzowały naszego miasta"

Motocykle terenowe i quady są dla nas nie tylko uciążliwe i irytujące, ale też niezwykle niebezpieczne - stwierdził burmistrz Nowego Jorku Eric Adams, rozpoczynając we wtorek akcję niszczenia około stu takich pojazdów. Skonfiskowane przez nowojorską policję motocykle i quady zostały zmiażdżone buldożerem na oczach zgromadzonego tłumu.

Quady oraz motocykle przeznaczone do jazdy terenowej, np. motocykle crossowe, zgodnie z prawem nie mogą jeździć po Nowym Jorku. Po tym, jak burmistrz miasta Eric Adams machnął flagą w biało-czarną szachownicę we wtorek do pracy ruszył buldożer, czyli spycharka gąsienicowa. Ciężka maszyna przejechała i zmiażdżyła wszystkie ustawione w rzędzie pojazdy.