"Brzmi jak reklama wyprzedaży". Żarty i kpiny z kampanii promującej kraj

W niedzielę nowozelandzkie władze zainaugurowały nową kampanię promującą turystykę w kraju, której koszt wyniósł 500 tys. nowozelandzkich dolarów (ok. 1,1 mln zł). Stworzone w jej ramach plakaty przedstawiają ludzi podziwiających lokalne krajobrazy. Towarzyszy im hasło, które brzmi: "Everyone must go!" ("Wszyscy muszą iść/jechać!") wraz z mniejszymi napisami "Nawet ty" i "Nie przegap".