Matka pisała: nie mamy wyboru. Artin miał 15 miesięcy, gdy zaginął na morzu

Łódź z kurdyjsko-irańską rodziną i innymi uchodźcami zatonęła w obszarze kanału La Manche 27 października 2020 roku. Zginęli wówczas ojciec - 35-letni Rasoul Irannejad, matka - 35-letnia Shiva Mohammad Panah oraz trójka ich dzieci: 9-letnia Anita, 6-letni Armin i 15-miesięczny Artin. Rodzina próbowała dostać się z Francji do Wielkiej Brytanii.

Rodzina pochodziła z miasta Sardaszt w zachodnim Iranie, w pobliżu granicy z Irakiem. Po zatonięciu łodzi piętnastu innych migrantów zabrano do szpitala, a prokuratura we francuskiej Dunkierce (skąd wyruszyła rodzina) wszczęła śledztwo w sprawie zatonięcia łodzi.

Badania DNA specjalistów z wydziału medycyny sądowej w Szpitalu Uniwersyteckim w Oslo wcześniej potwierdziły, że to nieco ponad roczny Artin.

Szczątki dziecka zostaną przetransportowane z powrotem do Iranu, gdzie odbędzie się pogrzeb.

Rodzina dużo ryzykowała, matka miała napisać: "nie mamy wyboru"

Krótko po zatonięciu łodzi dziennikarze BBC dotarli do serii wiadomości tekstowych, które prawdopodobnie zostały wysłane przez matkę Artina. Podano, że w jednej z nich przyznała ona, że zdaje sobie sprawę z niebezpieczeństwa przeprawy łodzią przez kanał La Manche. Stwierdziła jednak, że rodzina "nie ma wyboru".

"Ludzie są smutni, ale co możemy zrobić? Nic. Możemy po prostu płakać"

- Był bardzo szczęśliwym dzieckiem - powiedział, pokazując swoje zdjęcia z dzieckiem, zrobione około dziesięciu dni przed wyruszeniem rodziny w ryzykowną podróż. - Ludzie są smutni, ale co możemy zrobić? Nic. Możemy po prostu płakać - dodał.

BBC przypomina, że co roku tysiące irańsko-kurdyjskich uchodźców oddaje życie swoich rodzin w ręce przemytników, by udać się do Europy. Kurdowie w Iranie borykają się zarówno z prześladowaniami politycznymi, jak i ogromnymi nierównościami gospodarczymi.