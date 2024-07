To miasto staje się nową bramą do Europy w handlu narkotykami 

Handlarze narkotykami coraz częściej traktują Oslo jako bramę do Europy, stwierdziła burmistrzyni norweskiej stolicy Anne Lindboe. Według niej do Norwegii rocznie trafia już 8 ton nielegalnych substancji, a port w stolicy jest "zbyt słabo strzeżony".

Burmistrzyni Oslo Anne Lindboe powiedziała kilka dni temu w rozmowie z norweską stacją NRK, że lokalny port, który jest jednocześnie największym portem w Norwegii , jest coraz częściej miejscem, przez które nielegalne substancje dostają się do Europy. - Wygląda na to, że port w Oslo staje się tym portem w Europie, który jest preferowany przez przestępcze gangi - podkreśliła.

Przemyt narkotyków do Europy

Według Lindboe, cytowanej przez NRK, rocznie do Norwegii przemyca się nawet do 8 ton narkotyków o łącznej wartości do 8 miliardów norweskich koron (ok. 2,9 mld zł), a znaczna część z tego przechodzi właśnie przez port w Oslo.