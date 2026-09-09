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Świat

Norwegia żegna króla Haralda V

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Uroczystości pogrzebowe króla Haralda V
Oslo. Kondukt żałobny wyruszył z Pałacu Królewskiego o godzinie 12
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/Cornelius Poppe / POOL
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Norwegia żegna w środę króla Haralda V. Kondukt żałobny z udziałem rodziny królewskiej i głów państw przeszedł za trumną z ciałem monarchy z Pałacu Królewskiego do katedry. O godzinie 13 rozpoczęło się nabożeństwo żałobne.

(materiał aktualizowany)

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Trumna Haralda V opuściła Pałac Królewski o godzinie 12. W tym samym czasie w dziewięciu miejscach w kraju rozpoczęła się salwa żałobna złożona z 21 wystrzałów. W kondukcie pogrzebowym do katedry w Oslo brał udział syn zmarłego monarchy król Haakon VIII, jego córka księżniczka Ingryda Aleksandra oraz członkowie rodziny królewskiej, a także przedstawiciele państw i rodów królewskich. Za trumną podążali m.in. król Hiszpanii Filip VI, król Szwecji Karol XVI Gustaw z królową Sylwią, król Danii Fryderyk X z królową Marią, księżniczka Beatrix z Niderlandów, prezydenci: Polski - Karol Nawrocki, Ukrainy - Wołodymyr Zełenski, Finlandii - Alexander Stubb, Niemiec - Frank-Walter Steinmeier i Czech - Petr Pavel oraz premierka Danii Mette Frederiksen. Na trasie ustawiony był szpaler około 1,9 tys. żołnierzy.

O godzinie 12.40 trumna, wraz z konduktem żałobnym, dotarła do katedry w Oslo, gdzie o godzinie 13 rozpoczęło się nabożeństwo żałobne. Na początku uroczystości do zebranych przemówili: przewodniczący parlamentu Masud Gharahkhani oraz premier Jonas Gahr Stoere.

Mszę, zgodnie z liturgią pogrzebową Kościoła Norwegii, prowadzi przewodniczący Konferencji Biskupów Olav Fykse Tveit. Bierze w niej udział również biskupka Oslo Sunniva Gylver. Za oprawę muzyczną odpowiada organista Marcus Andre Berg oraz chór katedralny - poinformował Dwór Królewski, podkreślając, że muzyka odgrywa "istotną" rolę podczas uroczystości. Wśród gości ceremonii są nie tylko przywódcy i oficjele, ale także np. sprzedawca gazet oraz młoda kobieta, która opowiedziała, że słowa króla Haralda V uratowały ją, gdy powiedziała mu o dorastaniu w świecie przemocy domowej - zwraca uwagę portal publicznego nadawcy NRK.

Oslo. Ostatnie pożegnanie króla Haralda V
Księżniczka Ingryda Aleksandra podczas uroczystości pogrzebowych w katedrze
Księżniczka Ingryda Aleksandra podczas uroczystości pogrzebowych w katedrze
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/Lise Aserud / POOL
Królowa Sonia przy trumnie męża
Królowa Sonia przy trumnie męża
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/Lise Aserud / POOL
Nabożeństwo żałobne w katedrze w Oslo
Nabożeństwo żałobne w katedrze w Oslo
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/Stian Lysberg Solum / POOL
Królowa wdowa Sonja, król Haakon VIII, królowa Mette Marit, księżniczka Ingryda Aleksandra oraz książę Sverre Magnus w katedrze w Oslo
Królowa wdowa Sonja, król Haakon VIII, królowa Mette Marit, księżniczka Ingryda Aleksandra oraz książę Sverre Magnus w katedrze w Oslo
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/Lise Aserud / POOL
W uroczystościach pogrzebowych króla Haralda V bierze udział książę William, brytyjski następca tronu
W uroczystościach pogrzebowych króla Haralda V bierze udział książę William, brytyjski następca tronu
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/Beate Oma Dahle / POOL
Wniesienie trumny z ciałem Haralda V do katedry w Oslo
Wniesienie trumny z ciałem Haralda V do katedry w Oslo
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/Heiko Junge / POOL
Brytyjski następca tronu książę William podczas pogrzebu króla Norwegii Haralda V
Brytyjski następca tronu książę William podczas pogrzebu króla Norwegii Haralda V
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/Beate Oma Dahle / POOL
Kondukt żałobny w centrum Oslo
Kondukt żałobny w centrum Oslo
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/Cornelius Poppe / POOL
Rodzina królewska bierze udział w uroczystościach pogrzebowych króla Haralda V
Rodzina królewska bierze udział w uroczystościach pogrzebowych króla Haralda V
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/Ole Berg-Rusten / POOL
Trumna z ciałem króla Haralda V
Trumna z ciałem króla Haralda V
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/Hakon Mosvold Larsen
Kondukt żałobny wyruszył z Pałacu Królewskiego w Oslo o godzinie 12
Kondukt żałobny wyruszył z Pałacu Królewskiego w Oslo o godzinie 12
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/Cornelius Poppe
Przedstawiciele delegacji państwowych w kondukcie żałobnym
Przedstawiciele delegacji państwowych w kondukcie żałobnym
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/Gorm Kallestad / POOL
9 września 2026
Oslo. Tłumy w centrum miasta przed rozpoczęciem ceremonii pogrzebowej Haralda V
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/Cornelius Poppe
9 września 2026
Oslo. Przegląd Gwardii Królewskiej przed Pałacem Królewskim
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/Hakon Mosvold Larsen
9 września 2026
Tłum przed katedrą w Oslo przed rozpoczęciem ceremonii pogrzebowej
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/Heiko Junge
9 września 2026
Król Belgii z małżonką, królową Matyldą (po prawej) na lotnisku Gardermoen
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/FREDERIK RINGNES
9 września 2026
Oslo. Tłumy w centrum miasta przed rozpoczęciem ceremonii pogrzebowej Haralda V
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/Carina Johansen
Policjanci i przedstawiciele mediów w centrum Oslo
Policjanci i przedstawiciele mediów w centrum Oslo
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/Hans Olav Torgersen
Policja w centrum Oslo przed rozpoczęciem pogrzebu Haralda V
Policja w centrum Oslo przed rozpoczęciem pogrzebu Haralda V
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/HEIKO JUNGE
Oslo. Przemarsz wojska na reprezentacyjnej alei Karl Johans gate
Oslo. Przemarsz wojska na reprezentacyjnej alei Karl Johans gate
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/Ole Berg-Rusten

Po nabożeństwie w katedrze kondukt przejdzie do twierdzy Akershus, gdzie władca zostanie pochowany w królewskim mauzoleum. Po prywatnej ceremonii wojsko odda podwójną salwę królewską - dwa razy po 21 strzałów. O godz. 16.45 rodzina królewska ma wyjść na balkon Pałacu Królewskiego i pozdrowić zgromadzonych.

Największa operacja policji w historii

Władze od kilku dni apelowały, by mieszkańcy zostawili samochody w domu. Mimo wcześniejszych obaw o korki w środę poranny ruch był mniejszy, bo wielu Norwegów wybrało komunikację publiczną. Duża część śródmieścia została od godz. 5 zamknięta dla ruchu, a autobusy i tramwaje kursują zmienionymi trasami.

9 września 2026
Policja w centrum Oslo na kilka godzin przed pogrzebem Haralda V
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/Orn E. Borgen

Szkoły w Oslo pozostały otwarte, ale nauczyciele mogli zwalniać uczniów, których rodzice chcieli zabrać na uroczystości. Organizowane jest również wspólne oglądanie transmisji z pogrzebu Haralda V. Zgodnie z zarządzeniem norweskiego rządu, pogrzeb króla jest jedyną ceremonią żałobną odbywającą się w środę w Norwegii.

Monarcha, zmarły 28 sierpnia, został upamiętniony w całym kraju minutą ciszy o godz. 13. Wielu pracodawców dało swoim pracownikom dzień wolny lub pozwoliło im kontynuować obowiązki zdalnie. Firmy położone w centrum Oslo będą dziś w ciągu dnia w większości zamknięte.

W centrum ustawiono kilometry policyjnych barierek. Około 3 tys. funkcjonariuszy bierze udział w największej operacji policyjnej w historii Norwegii. Do Oslo ściągnięto policjantów z całego kraju oraz posiłki ze Szwecji i Danii. W działaniach funkcjonariuszy uczestniczą psy wyszkolone do wykrywania materiałów wybuchowych.

Brak parasoli, zamknięte okna

Oslo. Przemarsz norweskiej gwardii przed rozpoczęciem ceremonii pogrzebowej
Oslo. Przemarsz norweskiej gwardii przed rozpoczęciem ceremonii pogrzebowej
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/Cornelius Poppe

Do zabezpieczonych stref nie wolno wnosić parasoli, aby policja mogła w niezakłócony sposób obserwować tłum i przestrzeń miejską. Meteorolodzy przewidują jednak w środę w Oslo słoneczną pogodę. Funkcjonariusze poprosili osoby mieszkające wzdłuż trasy konduktu żałobnego o nieotwieranie okien.

We wtorek wieczorem zamknięto dla publiczności kaplicę w Pałacu Królewskim, gdzie od kilku dni wystawiona była trumna Haralda V. Dwór królewski opublikował w mediach społecznościowych zdjęcie wdowy po Haraldzie V, królowej Sonji, czuwającej przy trumnie oraz poinformował w komunikacie, że ponad 46 tys. osób złożyło osobisty hołd zmarłemu monarsze. W weekend czas oczekiwania w kolejce do kaplicy sięgał nawet siedmiu godzin.

Pogrzeb Haralda V wywołał duże zainteresowanie mediów. Akredytację na uroczystości uzyskało 650 dziennikarzy z 19 krajów. Środową ceremonię mogą relacjonować z 11 specjalnie przygotowanych platform.

Na pogrzeb Haralda V przyjechali monarchowie i przywódcy kilkudziesięciu państw. Polskę reprezentuje prezydent Karol Nawrocki. Część gości wykorzystała pobyt do rozmów politycznych. We wtorek wieczorem prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski spotkał się z premierem Norwegii Jonasem Gahrem Stoere. Rozmawiali m.in. o wzmocnieniu ukraińskiej obrony powietrznej i wsparciu Ukrainy przed zimą. W imieniu USA w ceremonii bierze udział Allison M. Hooker, wiceszefowa Departamentu Stanu ds. politycznych. Dziennik "Aftenposten" określił rangę amerykańskiej reprezentacji jako „uderzająco niską”.

9 września 2026
Król Szwecji Gustaw XVI z małżonką królową Sylwią na lotnisku Gardermoen
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/FREDERIK RINGNES

Redagował AM

Źródło: PAP
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Tagi:
Norwegia
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