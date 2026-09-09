Świat Norwegia żegna króla Haralda V Oprac. Maciej Wacławik |

Oslo. Kondukt żałobny wyruszył z Pałacu Królewskiego o godzinie 12 Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/Cornelius Poppe / POOL

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(materiał aktualizowany)

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Trumna Haralda V opuściła Pałac Królewski o godzinie 12. W tym samym czasie w dziewięciu miejscach w kraju rozpoczęła się salwa żałobna złożona z 21 wystrzałów. W kondukcie pogrzebowym do katedry w Oslo brał udział syn zmarłego monarchy król Haakon VIII, jego córka księżniczka Ingryda Aleksandra oraz członkowie rodziny królewskiej, a także przedstawiciele państw i rodów królewskich. Za trumną podążali m.in. król Hiszpanii Filip VI, król Szwecji Karol XVI Gustaw z królową Sylwią, król Danii Fryderyk X z królową Marią, księżniczka Beatrix z Niderlandów, prezydenci: Polski - Karol Nawrocki, Ukrainy - Wołodymyr Zełenski, Finlandii - Alexander Stubb, Niemiec - Frank-Walter Steinmeier i Czech - Petr Pavel oraz premierka Danii Mette Frederiksen. Na trasie ustawiony był szpaler około 1,9 tys. żołnierzy.

O godzinie 12.40 trumna, wraz z konduktem żałobnym, dotarła do katedry w Oslo, gdzie o godzinie 13 rozpoczęło się nabożeństwo żałobne. Na początku uroczystości do zebranych przemówili: przewodniczący parlamentu Masud Gharahkhani oraz premier Jonas Gahr Stoere.

Mszę, zgodnie z liturgią pogrzebową Kościoła Norwegii, prowadzi przewodniczący Konferencji Biskupów Olav Fykse Tveit. Bierze w niej udział również biskupka Oslo Sunniva Gylver. Za oprawę muzyczną odpowiada organista Marcus Andre Berg oraz chór katedralny - poinformował Dwór Królewski, podkreślając, że muzyka odgrywa "istotną" rolę podczas uroczystości. Wśród gości ceremonii są nie tylko przywódcy i oficjele, ale także np. sprzedawca gazet oraz młoda kobieta, która opowiedziała, że słowa króla Haralda V uratowały ją, gdy powiedziała mu o dorastaniu w świecie przemocy domowej - zwraca uwagę portal publicznego nadawcy NRK.

Oslo. Ostatnie pożegnanie króla Haralda V Księżniczka Ingryda Aleksandra podczas uroczystości pogrzebowych w katedrze Źródło zdjęcia: PAP/EPA/Lise Aserud / POOL Królowa Sonia przy trumnie męża Źródło zdjęcia: PAP/EPA/Lise Aserud / POOL Nabożeństwo żałobne w katedrze w Oslo Źródło zdjęcia: PAP/EPA/Stian Lysberg Solum / POOL Królowa wdowa Sonja, król Haakon VIII, królowa Mette Marit, księżniczka Ingryda Aleksandra oraz książę Sverre Magnus w katedrze w Oslo Źródło zdjęcia: PAP/EPA/Lise Aserud / POOL W uroczystościach pogrzebowych króla Haralda V bierze udział książę William, brytyjski następca tronu Źródło zdjęcia: PAP/EPA/Beate Oma Dahle / POOL Wniesienie trumny z ciałem Haralda V do katedry w Oslo Źródło zdjęcia: PAP/EPA/Heiko Junge / POOL Brytyjski następca tronu książę William podczas pogrzebu króla Norwegii Haralda V Źródło zdjęcia: PAP/EPA/Beate Oma Dahle / POOL Kondukt żałobny w centrum Oslo Źródło zdjęcia: PAP/EPA/Cornelius Poppe / POOL Rodzina królewska bierze udział w uroczystościach pogrzebowych króla Haralda V Źródło zdjęcia: PAP/EPA/Ole Berg-Rusten / POOL Trumna z ciałem króla Haralda V Źródło zdjęcia: PAP/EPA/Hakon Mosvold Larsen Kondukt żałobny wyruszył z Pałacu Królewskiego w Oslo o godzinie 12 Źródło zdjęcia: PAP/EPA/Cornelius Poppe Przedstawiciele delegacji państwowych w kondukcie żałobnym Źródło zdjęcia: PAP/EPA/Gorm Kallestad / POOL Oslo. Tłumy w centrum miasta przed rozpoczęciem ceremonii pogrzebowej Haralda V Źródło zdjęcia: PAP/EPA/Cornelius Poppe Oslo. Przegląd Gwardii Królewskiej przed Pałacem Królewskim Źródło zdjęcia: PAP/EPA/Hakon Mosvold Larsen Tłum przed katedrą w Oslo przed rozpoczęciem ceremonii pogrzebowej Źródło zdjęcia: PAP/EPA/Heiko Junge Król Belgii z małżonką, królową Matyldą (po prawej) na lotnisku Gardermoen Źródło zdjęcia: PAP/EPA/FREDERIK RINGNES Oslo. Tłumy w centrum miasta przed rozpoczęciem ceremonii pogrzebowej Haralda V Źródło zdjęcia: PAP/EPA/Carina Johansen Policjanci i przedstawiciele mediów w centrum Oslo Źródło zdjęcia: PAP/EPA/Hans Olav Torgersen Policja w centrum Oslo przed rozpoczęciem pogrzebu Haralda V Źródło zdjęcia: PAP/EPA/HEIKO JUNGE Oslo. Przemarsz wojska na reprezentacyjnej alei Karl Johans gate Źródło zdjęcia: PAP/EPA/Ole Berg-Rusten

Po nabożeństwie w katedrze kondukt przejdzie do twierdzy Akershus, gdzie władca zostanie pochowany w królewskim mauzoleum. Po prywatnej ceremonii wojsko odda podwójną salwę królewską - dwa razy po 21 strzałów. O godz. 16.45 rodzina królewska ma wyjść na balkon Pałacu Królewskiego i pozdrowić zgromadzonych.

Największa operacja policji w historii

Władze od kilku dni apelowały, by mieszkańcy zostawili samochody w domu. Mimo wcześniejszych obaw o korki w środę poranny ruch był mniejszy, bo wielu Norwegów wybrało komunikację publiczną. Duża część śródmieścia została od godz. 5 zamknięta dla ruchu, a autobusy i tramwaje kursują zmienionymi trasami.

Policja w centrum Oslo na kilka godzin przed pogrzebem Haralda V Źródło zdjęcia: PAP/EPA/Orn E. Borgen

Szkoły w Oslo pozostały otwarte, ale nauczyciele mogli zwalniać uczniów, których rodzice chcieli zabrać na uroczystości. Organizowane jest również wspólne oglądanie transmisji z pogrzebu Haralda V. Zgodnie z zarządzeniem norweskiego rządu, pogrzeb króla jest jedyną ceremonią żałobną odbywającą się w środę w Norwegii.

Monarcha, zmarły 28 sierpnia, został upamiętniony w całym kraju minutą ciszy o godz. 13. Wielu pracodawców dało swoim pracownikom dzień wolny lub pozwoliło im kontynuować obowiązki zdalnie. Firmy położone w centrum Oslo będą dziś w ciągu dnia w większości zamknięte.

W centrum ustawiono kilometry policyjnych barierek. Około 3 tys. funkcjonariuszy bierze udział w największej operacji policyjnej w historii Norwegii. Do Oslo ściągnięto policjantów z całego kraju oraz posiłki ze Szwecji i Danii. W działaniach funkcjonariuszy uczestniczą psy wyszkolone do wykrywania materiałów wybuchowych.

Brak parasoli, zamknięte okna

Oslo. Przemarsz norweskiej gwardii przed rozpoczęciem ceremonii pogrzebowej Źródło zdjęcia: PAP/EPA/Cornelius Poppe

Do zabezpieczonych stref nie wolno wnosić parasoli, aby policja mogła w niezakłócony sposób obserwować tłum i przestrzeń miejską. Meteorolodzy przewidują jednak w środę w Oslo słoneczną pogodę. Funkcjonariusze poprosili osoby mieszkające wzdłuż trasy konduktu żałobnego o nieotwieranie okien.

We wtorek wieczorem zamknięto dla publiczności kaplicę w Pałacu Królewskim, gdzie od kilku dni wystawiona była trumna Haralda V. Dwór królewski opublikował w mediach społecznościowych zdjęcie wdowy po Haraldzie V, królowej Sonji, czuwającej przy trumnie oraz poinformował w komunikacie, że ponad 46 tys. osób złożyło osobisty hołd zmarłemu monarsze. W weekend czas oczekiwania w kolejce do kaplicy sięgał nawet siedmiu godzin.

Pogrzeb Haralda V wywołał duże zainteresowanie mediów. Akredytację na uroczystości uzyskało 650 dziennikarzy z 19 krajów. Środową ceremonię mogą relacjonować z 11 specjalnie przygotowanych platform.

Na pogrzeb Haralda V przyjechali monarchowie i przywódcy kilkudziesięciu państw. Polskę reprezentuje prezydent Karol Nawrocki. Część gości wykorzystała pobyt do rozmów politycznych. We wtorek wieczorem prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski spotkał się z premierem Norwegii Jonasem Gahrem Stoere. Rozmawiali m.in. o wzmocnieniu ukraińskiej obrony powietrznej i wsparciu Ukrainy przed zimą. W imieniu USA w ceremonii bierze udział Allison M. Hooker, wiceszefowa Departamentu Stanu ds. politycznych. Dziennik "Aftenposten" określił rangę amerykańskiej reprezentacji jako „uderzająco niską”.

Król Szwecji Gustaw XVI z małżonką królową Sylwią na lotnisku Gardermoen Źródło zdjęcia: PAP/EPA/FREDERIK RINGNES

Redagował AM