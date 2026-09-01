Nowy król Norwegii złożył przysięgę przed parlamentem
Uroczyste posiedzenie parlamentu (Stortingu) rozpoczęło się o godzinie 13. Jego przewodniczący Masud Gharahkhani oficjalnie poinformował deputowanych o śmierci poprzedniego króla, Haralda V i zmianie na tronie. Następnie Haakon VIII złożył przysięgę wymaganą przez konstytucję.
- Przyrzekam i przysięgam rządzić Królestwem Norwegii zgodnie z jego konstytucją i prawami. Tak mi dopomóż Bóg wszechmogący i wszechwiedzący - oświadczył.
Monarsze towarzyszyła jego córka i następczyni tronu, księżniczka Ingrid Alexandra. Ceremonię z sali obrad obserwowali również królowa matka Sonja oraz książę Sverre Magnus. Ingrid Alexandra, choć jest żołnierką, nie wystąpiła w mundurze. Miała na sobie czarną sukienkę przepasaną szarfą Wielkiego Krzyża Orderu Świętego Olafa, najwyższego norweskiego odznaczenia.
- Królowa i ja oddajemy się do dyspozycji, aby pełnić służbę dla kraju i narodu. W tej tradycji również ja, jako król Norwegii, przyjąłem dewizę "Alt for Norge" ["Wszystko dla Norwegii" - red.] - powiedział nowy monarcha na koniec krótkiego przemówienia.
Zaprzysiężenie króla Haakona VIII. Na miejscu zabrakło królowej
W uroczystości nie wzięła udziału królowa Mette-Marit. Lekarze z Szpitala Uniwersyteckiego w Oslo poinformowali we wtorek o powikłaniach, jakie wystąpiły u niej po operacji przeszczepienia płuca w czerwcu. Z tego powodu królowa musiała pozostać przez cały dzień pod obserwacją.
Z Pałacu Królewskiego do Stortingu Haakon VIII przyjechał królewskim kabrioletem marki Lincoln Continental z 1966 roku. Do tego samego samochodu Harald i Sonja wsiedli po swoim ślubie w 1968 roku, a Haakon i Mette-Marit - po ślubie w 2001 roku.
Harald V zmarł 28 sierpnia w szpitalu w Oslo w wieku 89 lat. Jego pogrzeb odbędzie się 9 września w katedrze w Oslo.