Świat Nowy król Norwegii złożył przysięgę przed parlamentem Oprac. Adrian Wróbel |

Ceremonia zaprzysiężenia Haakona VIII przed norweskim parlamentem Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/HAKON MOSVOLD LARSEN / POOL

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Uroczyste posiedzenie parlamentu (Stortingu) rozpoczęło się o godzinie 13. Jego przewodniczący Masud Gharahkhani oficjalnie poinformował deputowanych o śmierci poprzedniego króla, Haralda V i zmianie na tronie. Następnie Haakon VIII złożył przysięgę wymaganą przez konstytucję.

- Przyrzekam i przysięgam rządzić Królestwem Norwegii zgodnie z jego konstytucją i prawami. Tak mi dopomóż Bóg wszechmogący i wszechwiedzący - oświadczył.

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Monarsze towarzyszyła jego córka i następczyni tronu, księżniczka Ingrid Alexandra. Ceremonię z sali obrad obserwowali również królowa matka Sonja oraz książę Sverre Magnus. Ingrid Alexandra, choć jest żołnierką, nie wystąpiła w mundurze. Miała na sobie czarną sukienkę przepasaną szarfą Wielkiego Krzyża Orderu Świętego Olafa, najwyższego norweskiego odznaczenia.

Uroczystość zaprzysiężenia króla Norwegii Haakona VIII przed parlamentem Uroczystość zaprzysiężenia króla Norwegii Haakona VII przed parlamentem Źródło zdjęcia: PAP/EPA/TERJE PEDERSEN Uroczystość zaprzysiężenia króla Norwegii Haakona VII przed parlamentem Źródło zdjęcia: PAP/EPA/TERJE PEDERSEN Uroczystość zaprzysiężenia króla Norwegii Haakona VII przed parlamentem Źródło zdjęcia: PAP/EPA/LISE ASERUD Uroczystość zaprzysiężenia króla Norwegii Haakona VII przed parlamentem Źródło zdjęcia: PAP/EPA/LISE ASERUD Uroczystość zaprzysiężenia króla Norwegii Haakona VII przed parlamentem Źródło zdjęcia: PAP/EPA/TERJE PEDERSEN Uroczystość zaprzysiężenia króla Norwegii Haakona VII przed parlamentem Źródło zdjęcia: PAP/EPA/LISE ASERUD Uroczystość zaprzysiężenia króla Norwegii Haakona VII przed parlamentem Źródło zdjęcia: PAP/EPA/TERJE PEDERSEN Uroczystość zaprzysiężenia króla Norwegii Haakona VII przed parlamentem Źródło zdjęcia: PAP/EPA/LISE ASERUD Uroczystość zaprzysiężenia króla Norwegii Haakona VII przed parlamentem Źródło zdjęcia: PAP/EPA/TERJE PEDERSEN

- Królowa i ja oddajemy się do dyspozycji, aby pełnić służbę dla kraju i narodu. W tej tradycji również ja, jako król Norwegii, przyjąłem dewizę "Alt for Norge" ["Wszystko dla Norwegii" - red.] - powiedział nowy monarcha na koniec krótkiego przemówienia.

Zaprzysiężenie króla Haakona VIII. Na miejscu zabrakło królowej

W uroczystości nie wzięła udziału królowa Mette-Marit. Lekarze z Szpitala Uniwersyteckiego w Oslo poinformowali we wtorek o powikłaniach, jakie wystąpiły u niej po operacji przeszczepienia płuca w czerwcu. Z tego powodu królowa musiała pozostać przez cały dzień pod obserwacją.

Z Pałacu Królewskiego do Stortingu Haakon VIII przyjechał królewskim kabrioletem marki Lincoln Continental z 1966 roku. Do tego samego samochodu Harald i Sonja wsiedli po swoim ślubie w 1968 roku, a Haakon i Mette-Marit - po ślubie w 2001 roku.

Haakon VIII w królewskim kabriolecie Lincoln Continental Źródło zdjęcia: PAP/EPA/TERJE PEDERSEN

Harald V zmarł 28 sierpnia w szpitalu w Oslo w wieku 89 lat. Jego pogrzeb odbędzie się 9 września w katedrze w Oslo.