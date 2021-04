Merkel: być może toczymy tu znacznie szerszy konflikt, zwłaszcza w przypadku Nord Stream 2

Niemiecka minister obrony o wykorzystaniu Nord Stream 2

Niemiecka minister obrony Annegret Kramp-Karrenbauer podczas debaty zorganizowanej przez think tank Ifri i Fundację Konrada Adenauera w Paryżu powiedziała, że ma wątpliwości co do wykorzystania w przyszłości kontrowersyjnego Nord Stream 2, mimo to nie widzi sensu we wstrzymywaniu prawie zakończonej budowy.