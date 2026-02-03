Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
WOŚP 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Nocne uderzenia na Kijów i Charków. "Głośne eksplozje"

Skutki rosyjskiego ataku na Kijów
Ołeh Biłecki o polskich generatorach prądu dla Ukrainy
Źródło: TVN24
Kijów i Charków zostały zaatakowane przez Rosję - podały ukraińskie władze. Trafione znów zostały cele cywilne. Szef MSZ Ukrainy Andrij Sybiha podkreślił, że trwa mobilizacja międzynarodowa na rzecz wsparcia ukraińskiej energetyki - ogromna pomoc płynie z Polski.

Świadkowie relacjonowali głośne eksplozje w Kijowie i opisywali, że miasto atakują zarówno rakiety, jak i drony.

Tymur Tkaczenko, szef miejskiej administracji wojskowej, poinformował w Telegramie, że kilka budynków mieszkalnych, placówka edukacyjna i budynek handlowy zostały uszkodzone w dzielnicach na wschód od Dniepru.

Mer Kijowa Witalij Kliczko wysłał ekipy ratunkowe do dotkniętych ostrzałem części miasta.

Kolejne ataki w Ukrainie

Ihor Teriechow, mer Charkowa, drugiego co do wielkości miasta Ukrainy, poinformował, że rosyjskie rakiety i drony atakują również jego miasto w północno-wschodniej Ukrainie. Gubernator południowo-wschodniego obwodu dniepropietrowskiego przekazał, że jego region jest atakowany, a jednostki przeciwlotnicze działają także w sąsiednim obwodzie zaporoskim.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Rodzące kobiety na celowniku. Rosjanie zaatakowali szpital

Rodzące kobiety na celowniku. Rosjanie zaatakowali szpital

Dron uderzył obok autobusu. Kilkanaście osób nie żyje

Dron uderzył obok autobusu. Kilkanaście osób nie żyje

Polska wysyła pomoc dla Kijowa

W Ukrainie trzyma mróz, a rosyjskie ataki pozbawiły mieszkańców ciepła i prądu. W związku z tym pomoc niesie m.in. Polska.

"Trwa ogromna pomoc ze strony Polski. W ramach inicjatywy obywatelskiej 'Ciepło z Polski dla Kijowa' do stolicy (Ukrainy) dostarczono już dziesiątki generatorów (prądu) dla dzielnic miasta i służb komunalnych. Jednocześnie, w ramach partnerstwa z Urzędem Miasta Warszawy do Kijowa przybył już czwarty samochód z generatorami" - napisał na Facebooku minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiha.

Szef MSZ Ukrainy zauważył, że do akcji pomocy przyłączyli się przedstawiciele polskiego biznesu. Wymienił tu jednego z przedsiębiorców z Krakowa, który w odpowiedzi na apel ukraińskiego konsulatu w tym mieście, wraz z synem zakupili generatory i wkrótce przekażą je Ukrainie.

Zobacz też:

Będzie zbiórka w kościołach na rzecz mieszkańców bombardowanej Ukrainy >>>

Do Ukrainy wybiera się Donald Tusk >>>

Minister Sybiha złożył też podziękowania Litwie, Estonii, Turcji i Grecji. Napisał, że oczekiwana jest pomoc ze Szwecji oraz Bułgarii. "Składam szczere podziękowania wszystkim, kto niesie pomoc: rządom, regionom, biznesowi i organizacjom charytatywnym za solidarność i konkretne działania na rzecz wsparcia Ukrainy" - oświadczył Sybiha.

OGLĄDAJ: Optymizm USA i realna szansa na rozejm w Ukrainie? Ekspert OSW: to polityczna narracja
pc

Optymizm USA i realna szansa na rozejm w Ukrainie? Ekspert OSW: to polityczna narracja

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Opracował Adam Styczek /lulu

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: SERGEY DOLZHENKO/PAP/EPA

Udostępnij:
TAGI:
UkrainaRosjaWojna w UkrainieKijów
Czytaj także:
Szkoły zamykane z powodu mrozów
Szkoły zamykane z powodu mrozów. Co mogą zrobić rodzice
Ewelina Kwiatkowska
Zatrzymany Ralf G.
Akcja FBI w Polsce, zaproszenie od Zełenskiego, ułaskawienia Nawrockiego
Polska
Zima, śnieg, mróz
Tam mogą powrócić opady śniegu
METEO
imageTitle
Cristiano Ronaldo odmówił gry w meczu z troski o klub
EUROSPORT
imageTitle
"Kiepskie żarty", porządna afera. Szef FIFA przeprasza
EUROSPORT
Spacerowicze i łyżwiarze na zamarzniętej rzece Motławie w Gdańsku
"Prosi się o to, żeby doszło do tragedii". Apel o rozsądek
Polska
Noc, mróz, zimno
Mróz w Polsce. Tam już jest lodowato, a będzie jeszcze zimniej
METEO
shutterstock_2584105519
"Wampiry energetyczne". Różnica to nawet 70 procent
BIZNES
Mroźna, zimna noc
IMGW ostrzega. Przed nami niebezpiecznie mroźna noc
METEO
fpf
"Polityka ma swoje granice". Wicepremier o groźbach pod swoim adresem
Fakty po Faktach
Deszczowa pogoda w Hawanie na Kubie
Kraj w kryzysie, według Trumpa wkrótce upadnie. "Sprawa dotyczy fundamentalnej pomocy"
BIZNES
Pijany kierowca potrącił kobietę i dziecko w Czersku
Potrącił kobietę i dziecko. Był pijany
Trójmiasto
imageTitle
Cracovia zagrała dla Legii. Wymarzony debiut Hiszpana
EUROSPORT
Antoni Dudek
"Nie wiem, co musiałby Trump zrobić, żeby PiS go skrytykowało"
Kropka nad i
shutterstock_1233484615
USA jak Rosja? Bruksela tłumaczy
BIZNES
imageTitle
Powrót legendy. Były gracz NBA w ŁKS
EUROSPORT
Karol Nawrocki w Davos
Prezydent ułaskawił trzy osoby. Znamy uzasadnienia
Polska
Statek na mieliźnie w Stambule
Statek towarowy utknął blisko plaży i domów
METEO
imageTitle
Gra niewarta świeczki. Alcaraz nie wystąpi w Rotterdamie
EUROSPORT
Ramzan Kadyrow
"Wszystko ma wypisane na twarzy". Co zrobi Putin bez Kadyrowa?
Tatiana Serwetnyk
Haker cyberatak cyberwojna Hacker
Polska "w piątce najlepiej chronionych państw na świecie"
Fakty po Faktach
Donald Trump
Trump chce zmniejszyć wpływ Chin. Wielomiliardowy projekt
BIZNES
Żandarmeria Wojskowa
Dron spadł na jednostkę wojskową. "Raczej zabawka"
Polska
Zalegający śnieg na chodnikach i parkingach najbardziej utrudnia funkcjonowanie osobom niewidomym oraz poruszającym się na wózkach i o kulach
Nastolatka po kłótni wybiegła w nocy na mróz bez butów i kurtki
WARSZAWA
Domański i Klingbeil
"To powinien być również impuls dla Niemiec"
BIZNES
Mężczyzna był poszukiwany przez Interpol
Był poszukiwany czerwoną notą Interpolu
Rzeszów
imageTitle
Jeden z najwybitniejszych w historii polskiego sportu zimowego. Józef Gąsienica Sobczak nie żyje
EUROSPORT
Donald Trump
Trump: to pomoże zakończyć wojnę
BIZNES
Dzień Świstaka 2026 w Pensylwanii
Co z tą zimą? Świstak Phil przepowiedział pogodę
METEO
Udało się uprzątnąć A2 po porannym wypadku i pożarze
Zderzenie ciężarówek i pożar na A2. Trasa na Warszawę zablokowana przez 10 godzin
Poznań

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica