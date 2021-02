Dwa testy na tydzień dla rodzin z dziećmi w wieku szkolnym

Brytyjski resort zdrowia przekazał w niedzielę, że wszystkie gospodarstwa domowe w Anglii, w których znajdują się uczniowie, będą mogły otrzymać tygodniowo dwa testy na COVID-19 na osobę. Ma to pomóc w powrocie uczniów do szkół, który jest zaplanowany na 8 marca.

W poniedziałek premier Boris Johnson przedstawił czteroetapowy plan wychodzenia z lockdownu w Anglii. W pierwszym etapie, od 8 marca, wszystkie szkoły w Anglii wrócą do trybu stacjonarnego. Odnosić się to będzie też do tych kierunków uniwersyteckich, gdzie konieczne są praktyczne ćwiczenia czy specjalistyczne wyposażenie.