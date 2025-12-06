Zmarły polityk nominowany na ambasadora

Donald Trump pytany o ewentualny nalot na Nigerię lub wysłanie tam amerykańskich żołnierzy Źródło: Reuters

Adam Talba, który reprezentował stan Yobe leżący w północno-wschodniej części Nigerii, zmarł w szpitalu w Abudży 14 lipca 2025 roku w wieku 73 lat. Ale pięć miesięcy po śmierci znalazł się na liście kandydatów na ambasadorów, przesłanej nigeryjskiemu Senatowi przez prezydenta Tinubu.

Bola Tinubu Źródło: PAP/EPA/AKINTUNDE AKINLEYE

Licząca ponad 60 nazwisk lista została odczytana podczas czwartkowego posiedzenia izby wyższej nigeryjskiego parlamentu przez przewodniczącego senatu, Godswilla Akpabio i natychmiast wywołała poruszenie w mediach społecznościowych. Tym większe, że wcześniej urzędnicy zapewnili Nigeryjczyków, że wszyscy nominowani mają potwierdzone certyfikaty bezpieczeństwa, a ich przeszłość została skrupulatnie sprawdzona.

Did @officialABAT just nominate Sen. Adamu Garba Talba, the former Senator for Yobe South who died on 14 Jul 2025 as an #AmbassadorDesignate from Yobe State...?!!https://t.co/bgR8TWOE8d pic.twitter.com/8Dsp15UU2X — Chidi Odinkalu, CGoF (@ChidiOdinkalu) December 4, 2025 Rozwiń

Senatorowie postanowili zweryfikować osoby wskazane przez prezydenta. Przewodniczący Akpabio skierował ją do senackiej Komisji Spraw Zagranicznych, która ma przeprowadzić przesłuchania kandydatów i przedstawić raport w ciągu tygodnia.

