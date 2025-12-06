Zmarły polityk nominowany na ambasadora

Adam Talba, który reprezentował stan Yobe leżący w północno-wschodniej części Nigerii, zmarł w szpitalu w Abudży 14 lipca 2025 roku w wieku 73 lat. Ale pięć miesięcy po śmierci znalazł się na liście kandydatów na ambasadorów, przesłanej nigeryjskiemu Senatowi przez prezydenta Tinubu.
Licząca ponad 60 nazwisk lista została odczytana podczas czwartkowego posiedzenia izby wyższej nigeryjskiego parlamentu przez przewodniczącego senatu, Godswilla Akpabio i natychmiast wywołała poruszenie w mediach społecznościowych. Tym większe, że wcześniej urzędnicy zapewnili Nigeryjczyków, że wszyscy nominowani mają potwierdzone certyfikaty bezpieczeństwa, a ich przeszłość została skrupulatnie sprawdzona.
Senatorowie postanowili zweryfikować osoby wskazane przez prezydenta. Przewodniczący Akpabio skierował ją do senackiej Komisji Spraw Zagranicznych, która ma przeprowadzić przesłuchania kandydatów i przedstawić raport w ciągu tygodnia.
Autorka/Autor: momo/lulu
Źródło: PAP, Peoples Gazette
Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/AKINTUNDE AKINLEYE