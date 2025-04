Wybuch przydrożnej miny, 26 osób nie żyje

Wybuch cysterny w Nigerii Źródło: Reuters

Co najmniej 26 osób zginęło w wyniku wybuchu przydrożnej miny w Nigerii - informują media. Wśród ofiar jest sześcioro dzieci. Na razie żadna organizacja terrorystyczna nie przyznała się do ataku.

Kluczowe fakty: Zdarzenie miało miejsce w stanie Borno, gdzie od lat działają islamscy terroryści.

Oprócz 26 ofiar śmiertelnych trzy osoby zostały ranne i trafiły do szpitala.

Do zdarzenia doszło w poniedziałek w stanie Borno, w północno-wschodniej Nigerii. - W wyniku eksplozji zginęło 26 osób: 16 mężczyzn, cztery kobiety i sześcioro dzieci - powiedział agencji AFP przedstawiciel wojska. Dodał, że trzy osoby zostały ranne.

Według źródeł AFP do eksplozji doszło, gdy ciężarówka przewożąca ludzi najechała na ładunek wybuchowy umieszczony przy drodze. Z kolei agencja Reutera podała, powołując się na swoje źródła, że zdarzenie miało miejsce, gdy dwa pojazdy zdetonowały "improwizowane urządzenie wybuchowe". Świadek powiedział agencji, że pojazdy zostały znacznie uszkodzone, a ranni zostali przewiezieni do szpitala.

Dżihadyści w Nigerii

Według mediów zdarzenie miało miejsce między miastami Rann i Gamboru Ngala. "Le Monde" zauważa, że w Rann znajduje się obóz, w którym mieszka ponad 50 tys. osób z okolicznych wiosek, przesiedlonych wskutek wieloletnich ataków dżihadystów. Osoby te co tydzień podróżują do Gamboru, by kupić potrzebne rzeczy. Gazeta dodaje, że w ostatnich tygodniach dżihadyści nasilili swoje ataki w Nigerii.

Nigeryjska armia od lat walczy z Boko Haram Źródło: Wikipedia CC BY-SA 4.0 | Iniabasi Udosen

Jak dotąd nikt nie przyznał się do tego ataku. Reuters przypomina, że islamscy rebelianci, m.in. z Boko Haram, od 2009 roku walczą z nigeryjskimi siłami bezpieczeństwa na północnym wschodzie kraju i często używają improwizowanych urządzeń wybuchowych, aby atakować cywilów i siły bezpieczeństwa. Jak pisze AFP, dżihadystyczna rebelia przyniosła ponad 40 tys. ofiar śmiertelnych i zmusiła do przesiedlenia dwa miliony mieszkańców tego regionu.

