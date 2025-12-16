Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Uzbrojeni mężczyźni uprowadzili z kościoła co najmniej 13 osób

krzyz kosciol shutterstock_1843916002
Nigeryjczycy nie czują się w swoim kraju bezpiecznie. Protestują w związku z porwaniami. Wideo archiwalne
Źródło: Reuters Archive
Grupa uzbrojonych mężczyzn uprowadziła z kościoła w stanie Kogi w środkowej Nigerii co najmniej 13 osób - pisze portal BBC. To kolejny z serii podobnych ataków w tym regionie.

Napastnicy wtargnęli do świątyni Ewangelicznego Kościoła Zachodniej Afryki w Aaaaz-Kiri środkowej części kraju w trakcie porannego nabożeństwa w niedzielę, otworzyli ogień, a następnie porwali część wiernych - przekazał portal BBC w poniedziałek.

Według komisarza ds. informacji stanu Kogi, Kingleya Fanwo, pięciu napastników zostało zabitych, inni odnieśli rany. Nie jest jasne, co się stało z uprowadzonymi.

Seria ataków i porwań w Nigerii

Portal brytyjskiego nadawcy podkreśla, że ostatnie wydarzenia w regionie pokazują "brak bezpieczeństwa w Nigerii", szczególnie w jej północno-zachodniej i środkowej części, gdzie w ostatnich tygodniach uzbrojone gangi przeprowadziły falę masowych porwań, ataków na wioski i napaści na miejsca kultu religijnego. 

W nocy z 29 na 30 listopada uzbrojeni napastnicy napadli na mieszkańców wioski Chacho w stanie Sokoto i uprowadzili łącznie co najmniej dziesięć osób - informowało radio Nigeria Info. 30 listopada doszło do kolejnego ataku, tym razem w miejscowości Ejiba w centrum Kogi. Napastnicy wtargnęli do kościoła w trakcie nabożeństwa, otworzyli ogień, a następnie porwali pastora, jego żonę i kilkoro wiernych. Zdarzenie potwierdził rzecznik lokalnych władz, którego cytował portal BBC, ale nie był w stanie wskazać dokładnej liczby osób porwanych.

Portal BBC odnotował pod koniec listopada, że nie jest pewne, kto stoi za porwaniami, ale według większości ekspertów są to grupy przestępcze, które oczekują zapłaty okupu w zamian za uwolnienie uprowadzonych.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Zamknęli 20 tysięcy szkół. Po masowych porwaniach

Zamknęli 20 tysięcy szkół. Po masowych porwaniach

Wtargnęli do szkoły, uprowadzili 25 uczennic

Wtargnęli do szkoły, uprowadzili 25 uczennic

W ostatnich tygodniach prezydent Nigerii Bola Tinubu nakazał szefom służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo zintensyfikowanie operacji wywiadowczych w celu ograniczenia liczby porwań i zatwierdził wysłanie dodatkowych oddziałów wojska i policji do regionów, w których dochodzi do nich często. Choć, według władz, połączone oddziały wojska i policji odniosły sukcesy w likwidacji niektórych uzbrojonych gangów, ataki nie ustają - zauważa portal BBC. Jak dodaje, szczególnie narażone są niewielkie wioski, ponieważ brakuje tam funkcjonariuszy, a czas reakcji jest długi. 

45 min
Dziesiątki dzieci z ranami snajperskimi. "Tak jakby ktoś na nich ćwiczył cel"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Dziesiątki dzieci z ranami snajperskimi. "Tak jakby ktoś na nich ćwiczył cel"

Debata TVN24+

Autorka/Autor: wac//am

Źródło: BBC, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
NigeriaAfrykaKościół katolicki
Czytaj także:
Odszedł pies ratowniczy Arrow
"Bohater na czterech łapach" nie żyje
Katarzyna Kędra
Służba Bezpieczeństwa Ukrainy
Tutaj znaleźli broń, z której miał zginąć Parubij. "Nowe dowody"
Świat
traktor rolnictwo pole shutterstock_2433630571
Coraz bliżej do zatwierdzenia hamulca bezpieczeństwa do ważnej umowy handlowej
BIZNES
Tragedia w Jeleniej Górze
"To będzie praca, którą nazywamy interwencją kryzysową". Jak pomóc po tragedii
shutterstock_1087980230
Koniec fabryki. Pierwsza taka decyzja w historii niemieckiego giganta
BIZNES
luszczyca shutterstock_1345301741
Tej choroby nie było w Europie od dekad. Zakażenia w salonie masażu
Zdrowie
Kosmodrom Bajkonur w Kazachstanie
Usterka kosmodromu. Ponad 130 osób walczy z czasem, aby ją naprawić
METEO
Pożary szaleją w hrabstwie Los Angeles
Gigantyczny rachunek za zmiany klimatu. Ubezpieczyciele policzyli
BIZNES
Jelenia Góra
"Nie możemy spać". Ministra edukacji po tragedii w Jeleniej Górze
Znicze przed szkołą podstawową nr 10 w Jeleniej Górze
Nowe informacje o śmierci 11-letniej dziewczynki. Zatrzymana 12-latka zostanie wysłuchana
Wrocław
Ataki w Sydney. Próba powstrzymania terrorysty
Oddali życie próbując powstrzymać terrorystę. Nagranie z plaży w Sydney
Świat
Gęsta mgła
Ostrzeżenia IMGW w 10 województwach
METEO
imageTitle
"Koszmar", "żałosny początek". Czarne chmury nad Bellinghamem
Najnowsze
Rzym. Fontanna di Trevi
To jedna z najpopularniejszych atrakcji Rzymu. Od stycznia będzie płatna
BIZNES
Do zdarzenia doszło w Szkole Podstawowej nr 7 w Tarnobrzegu
14-latek przyszedł do szkoły z maczetą
Rzeszów
Mateusz Morawiecki
Wywiad Morawieckiego. Mówi o "zdradzie" w PiS i przypomina "sztylet w plecy" prezesa
Dziennie ok. 5-6 tys. ton polskich produktów z wieprzowiny nie przekracza wschodniej granicy ze względu na embargo
Chiny łagodzą cła na kluczowy produkt z UE
BIZNES
IMG_9772
"Żyjemy w przekonaniu, że nic się nie wydarzy i nie będzie żadnej wojny". Eksperci: to błąd
Anna Bielecka
Zamknięty odcinek autostrady w Pendżabie
Władze zamknęły część autostrady. Tysiące podróżnych uwięzionych
METEO
imageTitle
Ważna decyzja władz tenisa. "Celem jest ochrona zdrowia"
EUROSPORT
60-latek stracił blisko 400 tysięcy złotych
Milion złotych zostawili przed drzwiami
Kraków
Kradzież telefonu w lokalu gastronomicznym w Sopocie
Poprosił o wrzątek, ukradł telefon, podziękował i wyszedł
Trójmiasto
Odpowie za próbę zabójstwa (zdj. ilustracyjne)
"Na miejscu zastali dwóch pokrwawionych mężczyzn"
WARSZAWA
Według właściciela jego pies lubi spać na śniegu
Jęk, pisk, brzdęk. "A źle im jest?"
Bartłomiej Plewnia
Były wiceminister aktywów państwowych, członek zarządu Narodowego Banku Polskiego Artur Soboń
Członek zarządu NBP o konflikcie: fantastyczne historie
BIZNES
Siedziba TikToka w LA
170 milionów użytkowników, umowa w zawieszeniu. "Czekamy, co się wydarzy"
BIZNES
Nastolatek na hulajnodze potrącony przez samochód
15-latek na hulajnodze potrącony przez samochód
Trójmiasto
Premier Finlandii Petteri Orpo przed Szczytem Wschodniej Flanki w Helsinkach
"Przeniosą swoje siły zbrojne w pobliże naszej granicy"
Świat
imageTitle
"Zawodnicy przetrąceni". Boniek diagnozuje koszmar Legii
EUROSPORT
Jelenia Góra
16 psychologów oddelegowanych do pomocy po tragedii. Spotkania w szkołach i specjalne dyżury
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica