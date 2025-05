"Nigdy więcej wojny". Pierwsze spotkanie papieża Leona XIV z wiernymi

Papież Leon XIV zabrał głos na temat wojny w Ukrainie Źródło: Reuters

Nowy papież Leon XIV spotkał się z wiernymi na pierwszej południowej modlitwie na placu Świętego Piotra. Zabrał głos na temat wojny w Ukrainie. - Niech będzie zrobione wszystko, co możliwe, by jak najszybciej nastąpił prawdziwy, sprawiedliwy i trwały pokój - powiedział.

Leon XIV spotkał się z wiernymi na modlitwie Regina Coel. Prowadził ją z balkonu Bazyliki Świętego Piotra.

Zwracając się do wiernych po jej odmówieniu nawiązał do 80. rocznicy zakończenia II wojny światowej. - Bracia i siostry, straszliwa tragedia II wojny światowej skończyła się 80 lat temu, 8 maja, po tym, gdy spowodowała 60 milionów ofiar - powiedział Leon XIV. - W dzisiejszym dramatycznym scenariuszu "trzeciej wojny światowej w kawałkach", jak mówił papież Franciszek, także ja zwracam się do wielkich tego świata, powtarzając wciąż aktualny apel: nigdy więcej wojny - dodał.

- W mym sercu noszę cierpienia ukochanego ludu ukraińskiego. Niech będzie zrobione wszystko, co możliwe, by jak najszybciej nastąpił prawdziwy, sprawiedliwy i trwały pokój - podkreślił. - By uwolnieni zostali wszyscy więźniowe, a dzieci mogły wrócić do swych rodzin - dodał.

Papież powiedział też, że "zasmuca go głęboko to, co dzieje się w Strefie Gazy". - Niech wstrzymany zostanie ogień - zaapelował. - Niech udzielona zostanie pomoc humanitarna wymęczonej ludności cywilnej i uwolnieni zostaną wszyscy zakładnicy - mówił.

Na placu Świętego Piotra zgromadziły się tłumy.

Papież Leon XIV Źródło: Reuters

Inauguracja pontyfikatu

Trwają już przygotowania do inauguracji pontyfikatu Leona XIV, która odbędzie się 18 maja. Według władz Rzymu oczekuje się na niej około 250 tysięcy osób. Przybędą też liczne oficjalne delegacje.