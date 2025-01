Członkowie Alternatywy dla Niemiec w mieście Karlsruhe rozpoczęli kampanię, w ramach której rozpowszechniają "bilety deportacyjne", wyglądem przypominające bilet lotniczy. Partia twierdzi, że to "ulotka wyborcza", skierowana do wszystkich, a nie tylko do imigrantów. Sprawa wywołała oburzenie wśród niektórych niemieckich polityków.

Jak pisze Politico, lokalne struktury skrajnie prawicowej Alternatywy dla Niemiec (AfD) w ostatnich dniach w mieście Karlsruhe w południowo-zachodniej części kraju rozdały tysiące ulotek, wyglądających jak bilety lotnicze. Niemiecka stacja SWR opisuje, że trafiły one do skrzynek na listy w okolicach zamieszkiwanych w dużej mierze przez imigrantów.

Na ulotkach widnieje napis "bilet deportacyjny", a jako "datę odlotu" wpisano 23 lutego, czyli dzień, w którym odbędą się wybory do Bundestagu. Miejscem odlotu są Niemcy, a miejscem docelowym - "bezpieczny kraj pochodzenia". Na "bilecie" widnieją też krótkie zdania: "tylko remigracja może ocalić Niemcy" oraz "w domu też jest miło". SWR podaje, że w sprawie zostało wszczęte śledztwo w związku z możliwym podżeganiem do nienawiści.

"Bilety deportacyjne" od AfD

W rozmowie z SWR polityk AfD Marc Bernhard potwierdził, że w ramach kampanii wydrukowano około 20-30 tys. takich ulotek, które trafiły m.in. do skrzynek pocztowych. Zaprzeczył jednak, jakoby głównym celem jego ugrupowania były osiedla lub domy zamieszkiwane przez migrantów. Kampanię - jak przekonuje - skierowano do wszystkich.

Sprawa wywołała oburzenie wśród niektórych niemieckich polityków. - Nikt nie będzie przyjeżdżał do Niemiec, jeśli będzie miał poczucie, że rządzi tutaj rasizm, a to jest czysty rasizm - ocenił Robert Habeck, kandydat Zielonych na kanclerza, cytowany przez Politico. Z kolei burmistrz Karlsruhe Frank Mentrup z SDP podkreślił, że taka kampania jest przekroczeniem czerwonej linii oraz "wzmacnia poczucie niepewności i strachu". AfD zapowiada, że jeśli dojdzie do władzy, to rozpocznie deportacje na masową skalę.