Niemiecka polityczka z licznymi ranami kłutymi. Oskarża własną córkę

Kluczowe fakty: Iris Stalzer została znaleziona w domu z licznymi ranami kłutymi.

Zatrzymano nastoletnie dzieci kobiety.

Zdaniem funkcjonariuszy atak nie miał motywu politycznego.

Iris Stalzer należy do centrolewicowej Partii Socjaldemokratów i 28 września pokonała centroprawicowego kandydata w wyborach burmistrza miasta Herdecke w zachodnich Niemczech. Urząd miała objąć w przyszłym miesiącu, jednak we wtorek została znaleziona w swoim domu z licznymi ranami kłutymi.

Polityczka z ranami kłutymi

Jak poinformowała niemiecka policja, Stalzer została przewieziona do szpitala, a jej stan jest stabilny. Służby ratunkowe zaalarmowała 17-letnia córka kobiety, która zgłosiła, że jej matka została poważnie ranna przed swoim domem podczas próby napadu rabunkowego.

W środę niemiecka policja przekazała, że Stalzer była w stanie rozmawiać ze służbami i właśnie swoją córkę wskazała jako podejrzaną w sprawie ataku. Policjanci ustalili również, że do ataku doszło w środku domu, a na miejscu znaleźli dwa noże oraz ubrania, które prawdopodobnie były użyte przez sprawcę. Zdaniem funkcjonariuszy atak nie miał motywu politycznego.

Zarówno 17-latka, jak i 15-letni syn kobiety zostali zatrzymani. Policja poinformowała, że dzieci kobiety mają zostać następnie przekazane do opieki społecznej. Potem zostaną podjęte decyzje o kolejnych działaniach.

