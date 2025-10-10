Niemiecka polityczka z licznymi ranami kłutymi. Oskarża własną córkę

- Iris Stalzer została znaleziona w domu z licznymi ranami kłutymi.
- Zatrzymano nastoletnie dzieci kobiety.
- Zdaniem funkcjonariuszy atak nie miał motywu politycznego.
Iris Stalzer należy do centrolewicowej Partii Socjaldemokratów i 28 września pokonała centroprawicowego kandydata w wyborach burmistrza miasta Herdecke w zachodnich Niemczech. Urząd miała objąć w przyszłym miesiącu, jednak we wtorek została znaleziona w swoim domu z licznymi ranami kłutymi.
Polityczka z ranami kłutymi
Jak poinformowała niemiecka policja, Stalzer została przewieziona do szpitala, a jej stan jest stabilny. Służby ratunkowe zaalarmowała 17-letnia córka kobiety, która zgłosiła, że jej matka została poważnie ranna przed swoim domem podczas próby napadu rabunkowego.
W środę niemiecka policja przekazała, że Stalzer była w stanie rozmawiać ze służbami i właśnie swoją córkę wskazała jako podejrzaną w sprawie ataku. Policjanci ustalili również, że do ataku doszło w środku domu, a na miejscu znaleźli dwa noże oraz ubrania, które prawdopodobnie były użyte przez sprawcę. Zdaniem funkcjonariuszy atak nie miał motywu politycznego.
Zarówno 17-latka, jak i 15-letni syn kobiety zostali zatrzymani. Policja poinformowała, że dzieci kobiety mają zostać następnie przekazane do opieki społecznej. Potem zostaną podjęte decyzje o kolejnych działaniach.
