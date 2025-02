Nie żyje były prezydent Niemiec

Precedens w historii RFN

Decyzja o dymisji w 2010 roku była krokiem bez precedensu w historii RFN. Bezpośrednią przyczyną była krytyka mediów po wywiadzie radiowym, w którym prezydent Koehler uzasadniał udział Bundeswehry w misjach zagranicznych koniecznością obrony niemieckich interesów gospodarczych. Krytycy zarzucali mu, że w ten sposób – ich zdaniem niesłusznie – uzasadnił obecność niemieckich żołnierzy w Afganistanie. W odpowiedzi na falę krytyki, która, według niego, zaszkodziła wizerunkowi urzędu, Koehler podał się do dymisji.

Przywiązywał też dużą wagę do relacji z Polską. Po wyborze na prezydenta w 2004 roku w pierwszą podróż zagraniczną udał się najpierw do Warszawy, a dopiero potem do Paryża, zrywając z wieloletnią tradycją. Podobnie postąpił po reelekcji w 2009 roku. "Pragnę dać sygnał, że Polska leży mi na sercu" - mówił podczas wspólnej konferencji prasowej z prezydentem Lechem Kaczyńskim w lipcu 2009 roku.