Niemcy. Frank-Walter Steinmeier wybrany na prezydenta

Zgromadzenie Federalne to konstytucyjny organ Republiki Federalnej Niemiec, który zbiera się jedynie w celu wyboru prezydenta federalnego. Grono 1472 elektorów składa się w połowie z deputowanych do Bundestagu oraz z przedstawicieli 16 landtagów, czyli parlamentów poszczególnych krajów związkowych. Zgodnie z tradycją w skład elektorski wchodzą ważne postaci życia społecznego, kulturalnego, sportowego i naukowego. Partie polityczne zgłaszają swoich kandydatów do Zgromadzenia Federalnego.