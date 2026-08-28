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Świat

Nie żyje król Norwegii

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Król Harald
Nie żyje król Norwegii
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Cornelius Poppe/PAP
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Król Norwegii Harald V zmarł w wieku 89 lat - zakomunikowała w piątek kancelaria królewska. Dzień wcześniej poinformowano o pogorszeniu jego stanu zdrowia. Monarcha zasiadał na tronie przez ponad 30 lat.

Monarcha od 17 sierpnia przebywał w szpitalu w Rikshospitalet w Oslo, gdzie trafił w związku z leczeniem niedokrwistości hemolitycznej, rodzaju anemii, w której czerwone krwinki (erytrocyty) niszczą się szybciej, niż szpik kostny jest w stanie je wytworzyć.

W czwartek rano poinformowano, że stan Haralda V pogorszył się.

Król Harald
Król Harald
Źródło zdjęcia: Cornelius Poppe/PAP

Rodzina królewska zebrała się w czwartek w szpitalu w Oslo, premier Norwegii odwołał wizytę w Niemczech, a przewodniczący parlamentu i biskupi Kościoła Norwegii przerwali zagraniczne podróże i ogłosili powrót do kraju.

"Król Harald zmarł spokojnie w Szpitalu Uniwersyteckim w Oslo w piątek 28 sierpnia o godzinie 06.35" - poinformował w piątek rano pałac królewski na stronie internetowej. Był najstarszym żyjącym monarchą w Europie - przypomina agencja Reuters.

Następcą tronu jest książę Norwegii Haakon - syn Haralda V i królowej Sonji.

Król Harald i Królowa Sonja
Król Harald i Królowa Sonja
Źródło zdjęcia: Lise Aaserud/PAP

Harald V panował przez 35 lat

Harold V objął tron w 1991 roku, po śmierci ojca Olafa V. W styczniu obchodził 35-lecie panowania. Był pierwszym monarchą urodzonym w Norwegii od prawie 570 lat. Przez wieki, aż do 1905 roku, nad tym skandynawskim krajem panowali monarchowie duńscy i szwedzcy.

W młodości uprawiał żeglarstwo i trzykrotnie reprezentował kraj na igrzyskach olimpijskich. W 1987 roku, wraz z załogą jachtu Fram X, zdobył mistrzostwo świata. Jego małżeństwo w 1968 roku z Sonją Haraledsen, pochodzącą ze zwykłej rodziny, stanowiło zerwanie z tradycją i nastąpiło po dziewięcioletnim sprzeciwie króla Olafa V. Harald postawił ojcu ultimatum: albo otrzyma zgodę na ślub z Sonją, albo pozostanie kawalerem do końca życia.

Król Harald i Królowa Sonja, 1994 rok
Król Harald i Królowa Sonja, 1994 rok
Źródło zdjęcia: Patrick PIEL/Gamma-Rapho/Getty Images

Agencja Reuters przypomniała też o otwartości monarchy. W przemówieniu z 2016 roku, oświadczył, że współcześni Norwegowie to osoby o różnych przekonaniach, orientacji seksualnej, a także imigranci żyjący w tym kraju.

Król w ostatnich latach wielokrotnie zmagał się z problemami zdrowotnymi. W 2003 roku zdiagnozowano u niego raka pęcherza moczowego, a dwa lata później przeszedł operację zastawki serca. W 2024 roku, podczas pobytu w Malezji, wszczepiono mu rozrusznik serca.

W ostatni weekend pierwszy raz poinformowano, że stan króla Haralda pogorszył się. U monarchy wykryto bakterie we krwi i rozpoczęto leczenie antybiotykami. Według lekarzy, pacjent początkowo zareagował na podane leki.

Źródło: Reuters
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Tagi:
NorwegiaMonarchowie
Aleksandra Sapeta
Aleksandra Sapeta
Dziennikarka tvn24.pl
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