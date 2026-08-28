Świat Nie żyje król Norwegii. Kondolencje od Karola Nawrockiego Oprac. Mikołaj Gątkiewicz |

Nie żyje król Norwegii Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Andrzej Jackowski

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"Z głębokim smutkiem przyjąłem wiadomość o śmierci Jego Królewskiej Mości Króla Norwegii Haralda V" - napisał w mediach społecznościowych prezydent Karol Nawrocki. Oświadczenie opublikował również w języku angielskim.

Harald V zmarł w piątek w wieku 89 lat. Monarcha od 17 sierpnia przebywał w szpitalu, gdzie trafił w związku z leczeniem niedokrwistości hemolitycznej. Harald V zasiadał na tronie przez ponad 30 lat. Nowym królem Norwegii został jego syn Haakon.

"W tych trudnych chwilach łączę się w modlitwie oraz składam wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie Królewskiej oraz całemu Narodowi Norweskiemu" - zakończył Nawrocki.

Z głębokim smutkiem przyjąłem wiadomość o śmierci Jego Królewskiej Mości Króla Norwegii Haralda V. W tych trudnych chwilach łączę się w modlitwie oraz składam wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie Królewskiej oraz całemu Narodowi Norweskiemu. — Karol Nawrocki (@NawrockiKn) August 28, 2026 Rozwiń Źródło: X/Karol Nawrocki