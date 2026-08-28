Nie żyje król Norwegii. Kondolencje od Karola Nawrockiego
"Z głębokim smutkiem przyjąłem wiadomość o śmierci Jego Królewskiej Mości Króla Norwegii Haralda V" - napisał w mediach społecznościowych prezydent Karol Nawrocki. Oświadczenie opublikował również w języku angielskim.
Harald V zmarł w piątek w wieku 89 lat. Monarcha od 17 sierpnia przebywał w szpitalu, gdzie trafił w związku z leczeniem niedokrwistości hemolitycznej. Harald V zasiadał na tronie przez ponad 30 lat. Nowym królem Norwegii został jego syn Haakon.
"W tych trudnych chwilach łączę się w modlitwie oraz składam wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie Królewskiej oraz całemu Narodowi Norweskiemu" - zakończył Nawrocki.
Źródło: tvn24.pl