Widać ewidentnie pewien chaos, ale wyłania się z niego kilka niestety niedobrych spraw. Sprawa pierwsza, to jest chęć zakończenia wojny za wszelką cenę i kosztem Ukrainy - powiedział w "Faktach po Faktach" w TVN24 były wiceszef MON Janusz Zemke pytany o strategię USA w sprawie doprowadzenia do pokoju w Ukrainie. Były dowódca jednostki GROM generał Roman Polko zwrócił uwagę na "pozbycie się kart atutowych".

Były dowódca jednostki GROM generał Roman Polko zapytany w sobotę w "Faktach po Faktach" w TVN24, czy widzi przemyślaną strategię ze strony amerykańskiej w sprawie doprowadzenia do pokoju w Ukrainie, powiedział, że "niektórzy mówią o jakiejś mgle negocjacyjnej". - Ja tutaj nie widzę żadnej mgły, tylko wręcz pozbycie się kart atutowych. Po pierwsze oddanie części Ukrainy, wykluczenie Ukrainy z sojuszu NATO - mówił. Sekretarz obrony Stanów Zjednoczonych Pete Hegseth powiedział w środę w Brukseli, że członkostwo Ukrainy w NATO jest "nierealistyczne". Za "nierealistyczny" uznał również powrót Ukrainy do granic sprzed 2014 roku.

Zdaniem Polsko "nie ma żadnego pomysłu". - Trudno jest prowadzić negocjacje, jeżeli nie rozumie się specyfiki obszaru, którego te negocjacje mają dotyczyć - dodał. - Bez porozumienia z samą Ukrainą, z tą drugą stroną, bez porozumienia z partnerami z NATO, czy z przyjaciółmi z Unii Europejskiej wychodzenie naprzód było błędem i trudno to inaczej nazwać i trudno to usprawiedliwiać jakąś mgłą - ocenił.

"Wyłania się kilka niedobrych spraw"

- Sprawa pierwsza, to jest chęć zakończenia wojny za wszelką cenę i kosztem Ukrainy. (...) A element drugi, to jak się da zrobić jakiś biznes dla Stanów Zjednoczonych, to go róbmy - wskazał. - Dla mnie to jest dość okropna sytuacja - powiedział Zemke. Wspomniał o kwestii ukraińskich złóż metali ziem rzadkich. Trump wyraził zainteresowanie zawarciem umowy z Ukrainą, która przyznałaby USA szeroki dostęp do nich.