Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

"Deweloperzy weszli w branżę pokojową"

Donald Trump
Dr Eberhardt: deweloperzy weszli w branżę pokojową
Źródło: TVN24
Rosjanie bardzo wyraźnie starają się zbudować i u Steve'a Witkoffa, i u Jareda Kushnera poczucie, że na tym pokoju może Ameryka jakoś zarobić - powiedział w TVN24 dr Adam Eberhardt. Jak wskazał, na tym etapie negocjacji pokojowych w sprawie Ukrainy "nie ma żadnych perspektyw na dogadanie się".

Dr Adam Eberhardt, wicedyrektor Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego, komentując w TVN24 przebieg rozmów w sprawie pokoju w Ukrainie, zauważył, że "deweloperzy weszli w branżę pokojową".

Adam Eberhardt
Adam Eberhardt
Źródło: TVN24

Przypomniał, że Steve Witkoff, który uczestniczył w niedzielnych rozmowach na Kremlu, dorobił się fortuny na rynku nieruchomości, podobnie jak prezydent USA Donald Trump.

W tle negocjacji również może toczyć się biznes - donosiły media.

- Przedstawiciele władz rosyjskich, którzy, i to było widoczne przy okazji tych rozmów, bardzo wyraźnie starają się zbudować i u Witkoffa, i u (Jareda) Kushnera takie poczucie, że na tym pokoju może Ameryka jakoś zarobić - mówił.

- Każdy gra tak, jak boisko pozwala i dobrze chyba Rosjanie zdiagnozowali, że z punktu widzenia administracji Trumpa to jest coś, co działa - ocenił dr Eberhardt.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Kawy słodzić już nie trzeba

Kawy słodzić już nie trzeba

Tatiana Serwetnyk
Kto ujawnił "nagrania Witkoffa"? Jest kilka scenariuszy

Kto ujawnił "nagrania Witkoffa"? Jest kilka scenariuszy

Monika Winiarska, Mikołaj Gątkiewicz

"Nie ma żadnych perspektyw na dogadanie się"

Ekspert zauważył, że Putin spóźnił się na spotkanie z amerykańską delegacją o dwie i pół godziny, aby, jak powiedział, "pokazać, jaki tutaj jest układ sił i niech goście trochę poczekają, to wtedy trochę rozmiękną i bardziej docenią możliwość późniejszych rozmów".

- Na tym etapie nie ma żadnych właściwie perspektyw dogadania się stron w sprawie zakończenia wojny, bo Rosja nie zrezygnowała ze swoich maksymalistycznych celów, to znaczy próbuje zniszczyć Ukrainę, a nie tam wyszarpać jedno czy dwa miasta więcej - ocenił przebieg rozmów pokojowych wicedyrektor Studium Europy Wschodniej UW.

Trump podsumował rozmowy na Kremlu. "Do tanga trzeba dwojga"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Trump podsumował rozmowy na Kremlu. "Do tanga trzeba dwojga"

"Dla Rosji to rozejm taktyczny"

- Ukraina jest tego świadoma, że jeżeli jakikolwiek byłby rozejm, zakończenie wojny, to dla Rosji on miałby charakter czysto taktyczny, to znaczy Rosjanie byliby gotowi się zatrzymać, coś tam wziąć, przesunąć granice, poczekać aż na Ukrainie zapanuje chaos, konflikt (...) poczekać trochę, aby Europie ta mobilizacja także minęła i potem zaatakować ponownie - ocenił.

Jak wskazał, "Ukraina będzie gotowa zaakceptować porozumienia pokojowe albo jeżeli sromotnie tę wojnę przegra, albo jeżeli będzie miała zaoferowane po stronie amerykańskiej coś więcej niż dobre słowo, to znaczy gwarancje bezpieczeństwa". - Twarde gwarancje bezpieczeństwa albo daje NATO, albo dają Stany Zjednoczone w traktacie dwustronnym - dodał.

- Jak rozmawiałem z ukraińskimi ekspertami czy politykami, to oni właściwie spójnie odpowiadali, że dla nich jednym kluczowym warunkiem pokoju to jest to, aby Rosjanie nie wrócili - podkreślił dr Eberhardt.

OGLĄDAJ: Wszystko napisane w Rosji, USA miały być tylko kurierem? "Zobaczyliśmy dosłownie panikę"
Putin

Wszystko napisane w Rosji, USA miały być tylko kurierem? "Zobaczyliśmy dosłownie panikę"

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Ekspert został zapytany, czy gwarancjami bezpieczeństwa dla Kijowa mogłaby być obecność amerykańskich firm na terytorium Ukrainy. - Nie do końca - odpowiedział.

- Po pierwsze dlatego, że nikt teraz na Ukrainie nie będzie robił wielkich inwestycji, bo to za duże ryzyko - wskazał. - Po drugie również dlatego, że Rosjanie są w tego typu sytuacji w stanie przebić własną ofertą - dodał.

Dr Eberhardt odniósł się też do sierpniowych rozmów Trumpa z Putinem na Alasce. - (Spotkanie) stało się podstawą pewnej manipulacji, którą wprowadzają Rosjanie. Bo dzisiaj każdy tweet Rosjan to będzie: chcemy pokoju opartego na rozstrzygnięciach z Alaski - zauważył. - Tam nie było żadnych rozstrzygnięć, ale Rosjanie próbują narzucić, że Trump z Putinem na coś się dogadali, coś tam jest ustalone - zaznaczył.

OGLĄDAJ: "Ten 28-punktowy plan chyba nie miał wypłynąć tak szybko". Kto go wynegocjował?
pap_20251118_1PD

"Ten 28-punktowy plan chyba nie miał wypłynąć tak szybko". Kto go wynegocjował?

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Kuba Koprzywa /lulu

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/SARAH YENESEL

Udostępnij:
TAGI:
USARosjaUkrainaWojna w UkrainieSteve Witkoff
Czytaj także:
Premier Mateusz Morawiecki i minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak
Morawiecki i Błaszczak komentują zarzuty. "Sam prokurator stwierdził..."
Polska
mika dywersja tvn24
Europejskie Nakazy Aresztowania po aktach dywersji na kolei
WARSZAWA
Andrzej Domański
Domański: rosną wpływy ze składki zdrowotnej
BIZNES
imageTitle
Narty musieli skrócić, Stochowi opadła szczęka. "Ja i żona prosimy o spokój"
EUROSPORT
Trzęsienie ziemi tuż przy wybrzeżu Silverdale w hrabstwie Lancashire
Trzęsienie ziemi w Anglii. "Jakby nastąpiła podziemna eksplozja"
METEO
Ukraińskie dzieci w Charkowie
"Chodzi o człowieczeństwo". Zgromadzenie Ogólne ONZ apeluje
Auto dachowało
Jechał pijany, zginęła 19-latka w zaawansowanej ciąży. Sąd obniżył karę
Białystok
imageTitle
Olimpijski ogień przekazany z problemami
EUROSPORT
Namalowali linię na, leżących na jezdni, liściach i igliwiu
Pomalowali liście zamiast asfalt. "Bareja"
Lublin
Jarosław Kaczyński podczas wizyty w Kwidzyniu
"Haniebne słowa" Kaczyńskiego. Trela: opinia publiczna to widzi
Polska
Robert Gilman
Były amerykański żołnierz odsiedzi w Rosji dziesięć lat. "Jestem ofiarą"
Proces rozpoczął się przed Sądem Rejonowym w Zgierzu
Psy zamknięte w mieszkaniu przez trzy tygodnie, bo właścicielka była na wakacjach. Ruszył proces
Piotr Krysztofiak
warszawa - Sheviakova Kateryna shutterstock_2539906581
Awans Polski w rankingu najbogatszych państw. Wyniki badania
BIZNES
Karol Nawrocki
Wszystkie weta prezydenta. W 100 dni więcej, niż inni w całą kadencję
Ewa Żebrowska
Agenci służb imigracyjnych ICE w Stanach Zjednoczonych
Obława na migrantów podczas mistrzostw świata? "Prezydent nie wyklucza niczego"
W Legionowie żerowały dziki (zdjęcie ilustracyjne)
Znaleźli martwego dzika z ASF. "Jest przypuszczenie, że został podrzucony"
Łódź
Tusk
Tusk "przedstawi pilną informację"
Polska
Tusk
"Kluczowe jest dobro pacjenta". Premier zapowiada "szukanie rozwiązań"
Polska
Dorota Wellman podczas gali VIVA! People Power 2025
Dorota Wellman z nagrodą specjalną. "Oddałabym ją jednej osobie"
Kultura i styl
Odpowie za czynną napaść na policjanta
Były komendant policji stanie przed sądem
Lubuskie
imageTitle
Skandalistka porzuciła Rosję. "Moja nowa ojczyzna"
EUROSPORT
Urządzenia AGH monitorowały ruch turystyczny na szlakach
Z tatrzańskich szlaków zniknęły czujniki. Apel władz parku
Kraków
52 min
Zełenski
Na to Ukraińcy nigdy się nie zgodzą. "To byłoby dla Zełenskiego polityczne samobójstwo"
Podcast o zagranicy
Gołoledź
Nie tyko mgły. Alarmy IMGW w 13 województwach
METEO
Bernard Arnault
Najbogatszy Europejczyk pozwany. Ogromna kwota
BIZNES
Przestrzeń z ułatwieniami dla osób niepełnosprawnych
Chcą, aby siedzenia dla osób uprzywilejowanych miały inny kolor
WARSZAWA
imageTitle
"Najpiękniejsza twarz socjalizmu" od dzieciństwa podglądana przez służby
EUROSPORT
"Nowy Orzeł. Dziedzictwo Sport Rekreacja"
Pokazali koncepcję "Nowego Orła". Z nietypowym basenem
Piotr Bakalarski
Po prawej powstaniec warszawski mjr Jakub Nowakowski ps. "Tomek"
Powstaniec kończy 101 lat. Życzenia od muzeum i prezydenta Warszawy
WARSZAWA
Glapinski
"Bardzo radykalny". Polska wyróżnia się na tle regionu
BIZNES

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica