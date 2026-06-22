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Świat

Negocjacje USA-Iran w Szwajcarii. Delegacja Iranu opuściła budynek po wpisie Donalda Trumpa

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Irańska delegacja podczas negocjacji z USA w Szwajcarii
Negocjacje USA-Iran. J.D. Vance mówi o "nowym rozdziale"
Źródło wideo: TVN24/Reuters
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/URS FLUEELER / POOL
Delegacja Iranu opuściła w trakcie rozmów budynek, w którym odbywały się negocjacje z USA - poinformowała agencja IRNA. Miała to być reakcja na "obraźliwy wpis" Donalda Trumpa. Ostatecznie mediatorzy wydali jednak komunikat po zakończeniu pierwszej sesji rozmów.

Władze Kataru i Pakistanu wystosowały wspólne oświadczenie po pierwszej sesji rozmów delegacji USA i Iranu w Szwajcarii. W komunikacie wydanym po zakończeniu sesji trwającej kilkanaście godzin w Buergenstock nad Jeziorem Czterech Kantonów w Szwajcarii mediatorzy ocenili, że rozmowy toczyły się "w pozytywnej i konstruktywnej atmosferze" i że "osiągnięto zachęcający postęp, w tym utworzono mechanizm dalszych rozmów technicznych".

Co ustalono podczas negocjacji USA-Iran w Szwajcarii?

Wśród konkretnych ustaleń szczytu było powołanie trzech specjalistycznych zespołów: Komitetu Wysokiego Szczebla (High Level Committee), który zapewni "polityczny nadzór nad mediacją", grup roboczych ds. kwestii nuklearnych, sankcji oraz monitorowania i rozstrzygania sporów, które mają "zapewnić skuteczne wdrożenie" porozumienia oraz komórki dekonfliktowej (de-confliction cell) z udziałem USA, Iranu, Libanu i mediatorów, której zadaniem jest "zapewnienie przestrzegania zakończenia operacji wojskowych w Libanie".

J.D. Vance podczas negocjacji z Iranem w Szwajcarii
J.D. Vance podczas negocjacji z Iranem w Szwajcarii
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/URS FLUEELER / POOL

Działania mediatorów pochwalił szef MSZ Iranu Abbas Aragczi, twierdząc, że ich starania "przyniosły znaczący postęp w zakończeniu wojny w Libanie", a także wspomniał o uwolnieniu części zamrożonych aktywów irańskich. "(Sankcje na) eksport ropy naftowej i produktów petrochemicznych zostały zawieszone, blokada zniesiona, część zamrożonych aktywów uwolniona, a Iranowi uruchomiono szeroko zakrojony plan odbudowy i rozwoju" - napisał na platformie X minister.

Strona amerykańska nie potwierdziła informacji o odmrożeniu zablokowanych środków. Wcześniej wiceprezydent J.D. Vance zaprzeczał, by Iran otrzymał jakiekolwiek pieniądze. Według Vance'a szacunki dotyczące ilości tych pieniędzy wahają się między 100-200 mld dolarów.

Amerykański urzędnik zaangażowany w negocjacje poinformował dziennikarzy, że wśród poruszonych w niedzielę tematów były m.in. mechanizmy mające zapewnić pełne otwarcie cieśniny Ormuz, mechanizmy egzekwowania zawieszenia broni w Libanie oraz "wszystkie elementy porozumienia nuklearnego".

- Zamierzamy kontynuować pracę nad każdym z tych zagadnień i wykorzystać dzisiejszą pracę jako punkt wyjścia do dalszych rozmów technicznych - powiedział urzędnik.

Według mediatorów, Komitet Wysokiego Szczebla uzgodnił "mapę drogową" w kierunku porozumienia końcowego w terminie 60 dni przewidzianym we wstępnej umowie (memorandum of understanding, MOU). Rozmowy techniczne mają być kontynuowane przez resztę tygodnia w Buergenstock. Strony utworzyły też linię komunikacyjną dotyczącą bezpłatnego przepływu statków przez cieśninę Ormuz - "w celu unikania incydentów i nieporozumień oraz zapewnienia bezpiecznego przepływu statków handlowych".

Delegacja Iranu opuściła budynek po wpisie Trumpa

"Delegacja Islamskiej Republiki Iranu opuściła budynek, gdzie odbywały się negocjacje" - informowała wcześniej IRNA, zaznaczając, że rozmowy, w których mediatorami są przedstawiciele Pakistanu i Kataru, "weszły w trudną fazę po 80 minutach, kiedy rozmowy przerwał obraźliwy wpis prezydenta Stanów Zjednoczonych".

Trump w niedzielnym wpisie zastrzegł, że "Iran musi natychmiast powstrzymać swoją wysoko opłacaną bojówkę zastępczą w Libanie przed sprawianiem kłopotów". "Jeśli tego nie zrobią, uderzymy w Iran ponownie z wielką siłą, tak jak w zeszłym tygodniu, tylko mocniej!!!" - zastrzegł.

Irańska delegacja podczas negocjacji z USA w Szwajcarii
Irańska delegacja podczas negocjacji z USA w Szwajcarii
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/URS FLUEELER / POOL

Jednocześnie AFP, powołując się na źródło dyplomatyczne, podawała, że irańska delegacja pozostaje zaangażowana w negocjacje. "Delegacja irańska pozostaje zaangażowana w rozmowy i nie zakomunikowała mediatorom intencji ich opuszczenia" - powiedziało źródło, chcące zachować anonimowość.

Wcześniej w niedzielę prezydent Trump zagroził, że powróci do ataków na Iran, jeśli kraj ten nie powstrzyma libańskiego Hezbollahu w jego wojnie z Izraelem. Groźba została wystosowana, kiedy w Szwajcarii trwało spotkanie delegacji USA i Iranu. Delegacjami kierują wiceprezydent J.D. Vance i przewodniczący parlamentu Mohammad Bagher Ghalibaf.

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Źródło: PAP
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Tagi:
USAIranKonflikt na Bliskim WschodzieHezbollahLibanSzwajcariaDonald TrumpJ.D. Vance
Kuba Koprzywa
Kuba Koprzywa
Dziennikarz tvn24.pl
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