Świat Negocjacje USA-Iran w Szwajcarii. Delegacja Iranu opuściła budynek po wpisie Donalda Trumpa Oprac. Kuba Koprzywa |

Negocjacje USA-Iran. J.D. Vance mówi o "nowym rozdziale" Źródło wideo: TVN24/Reuters Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/URS FLUEELER / POOL

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Władze Kataru i Pakistanu wystosowały wspólne oświadczenie po pierwszej sesji rozmów delegacji USA i Iranu w Szwajcarii. W komunikacie wydanym po zakończeniu sesji trwającej kilkanaście godzin w Buergenstock nad Jeziorem Czterech Kantonów w Szwajcarii mediatorzy ocenili, że rozmowy toczyły się "w pozytywnej i konstruktywnej atmosferze" i że "osiągnięto zachęcający postęp, w tym utworzono mechanizm dalszych rozmów technicznych".

Co ustalono podczas negocjacji USA-Iran w Szwajcarii?

Wśród konkretnych ustaleń szczytu było powołanie trzech specjalistycznych zespołów: Komitetu Wysokiego Szczebla (High Level Committee), który zapewni "polityczny nadzór nad mediacją", grup roboczych ds. kwestii nuklearnych, sankcji oraz monitorowania i rozstrzygania sporów, które mają "zapewnić skuteczne wdrożenie" porozumienia oraz komórki dekonfliktowej (de-confliction cell) z udziałem USA, Iranu, Libanu i mediatorów, której zadaniem jest "zapewnienie przestrzegania zakończenia operacji wojskowych w Libanie".

J.D. Vance podczas negocjacji z Iranem w Szwajcarii Źródło zdjęcia: PAP/EPA/URS FLUEELER / POOL

Działania mediatorów pochwalił szef MSZ Iranu Abbas Aragczi, twierdząc, że ich starania "przyniosły znaczący postęp w zakończeniu wojny w Libanie", a także wspomniał o uwolnieniu części zamrożonych aktywów irańskich. "(Sankcje na) eksport ropy naftowej i produktów petrochemicznych zostały zawieszone, blokada zniesiona, część zamrożonych aktywów uwolniona, a Iranowi uruchomiono szeroko zakrojony plan odbudowy i rozwoju" - napisał na platformie X minister.

Strona amerykańska nie potwierdziła informacji o odmrożeniu zablokowanych środków. Wcześniej wiceprezydent J.D. Vance zaprzeczał, by Iran otrzymał jakiekolwiek pieniądze. Według Vance'a szacunki dotyczące ilości tych pieniędzy wahają się między 100-200 mld dolarów.

Tireless Pakistani and Qatari mediation has delivered major progress to end Lebanon War. Oil and petrochem exports are waived, blockade lifted, some frozen assets released, and major reconstruction & development plan launched for Iran.



1st real test: Lebanon deconfliction cell https://t.co/q0okD2qwSO — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) June 22, 2026 Rozwiń

Amerykański urzędnik zaangażowany w negocjacje poinformował dziennikarzy, że wśród poruszonych w niedzielę tematów były m.in. mechanizmy mające zapewnić pełne otwarcie cieśniny Ormuz, mechanizmy egzekwowania zawieszenia broni w Libanie oraz "wszystkie elementy porozumienia nuklearnego".

- Zamierzamy kontynuować pracę nad każdym z tych zagadnień i wykorzystać dzisiejszą pracę jako punkt wyjścia do dalszych rozmów technicznych - powiedział urzędnik.

Według mediatorów, Komitet Wysokiego Szczebla uzgodnił "mapę drogową" w kierunku porozumienia końcowego w terminie 60 dni przewidzianym we wstępnej umowie (memorandum of understanding, MOU). Rozmowy techniczne mają być kontynuowane przez resztę tygodnia w Buergenstock. Strony utworzyły też linię komunikacyjną dotyczącą bezpłatnego przepływu statków przez cieśninę Ormuz - "w celu unikania incydentów i nieporozumień oraz zapewnienia bezpiecznego przepływu statków handlowych".

Delegacja Iranu opuściła budynek po wpisie Trumpa

"Delegacja Islamskiej Republiki Iranu opuściła budynek, gdzie odbywały się negocjacje" - informowała wcześniej IRNA, zaznaczając, że rozmowy, w których mediatorami są przedstawiciele Pakistanu i Kataru, "weszły w trudną fazę po 80 minutach, kiedy rozmowy przerwał obraźliwy wpis prezydenta Stanów Zjednoczonych".

Trump w niedzielnym wpisie zastrzegł, że "Iran musi natychmiast powstrzymać swoją wysoko opłacaną bojówkę zastępczą w Libanie przed sprawianiem kłopotów". "Jeśli tego nie zrobią, uderzymy w Iran ponownie z wielką siłą, tak jak w zeszłym tygodniu, tylko mocniej!!!" - zastrzegł.

Irańska delegacja podczas negocjacji z USA w Szwajcarii Źródło zdjęcia: PAP/EPA/URS FLUEELER / POOL

Jednocześnie AFP, powołując się na źródło dyplomatyczne, podawała, że irańska delegacja pozostaje zaangażowana w negocjacje. "Delegacja irańska pozostaje zaangażowana w rozmowy i nie zakomunikowała mediatorom intencji ich opuszczenia" - powiedziało źródło, chcące zachować anonimowość.

Wcześniej w niedzielę prezydent Trump zagroził, że powróci do ataków na Iran, jeśli kraj ten nie powstrzyma libańskiego Hezbollahu w jego wojnie z Izraelem. Groźba została wystosowana, kiedy w Szwajcarii trwało spotkanie delegacji USA i Iranu. Delegacjami kierują wiceprezydent J.D. Vance i przewodniczący parlamentu Mohammad Bagher Ghalibaf.

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