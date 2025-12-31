Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat
|

Świat w napięciu, ludzie w ruchu. 2025 rok na zdjęciach

Anna Kwaśny
Anna Kwaśny
Aktualnie czytasz: Świat w napięciu, ludzie w ruchu. 2025 rok na zdjęciach
Źródło: Priyanshu Singh / Reuters / Forum
Zdjęcia fotografów, którzy dużo widzieli i niejedno przeżyli, nie potrzebują długich podpisów. Razem podsumowują rok, który był brutalny, przytłaczający, ale i zaskakująco piękny. W przeróżnych kadrach zmieściły się zgliszcza wojny, pielęgnowane tradycje, nowe pokolenia, ale i prosta codzienność. Tak wyglądał mijający rok w obiektywach z różnych stron świata.Artykuł dostępny w subskrypcji

Mijający rok zapisuje ostatnie rozdziały nieco ospale i sennie. Otaczający nas świat to wojny, które zamiast wygasnąć - spowszedniały i stały się polem rozgrywki na codziennej arenie politycznej. Hasło "bezpieczeństwo" zdominowało myślenie nasze, ale i naszych zachodnich sąsiadów. Coraz liczniejsze globalne zgromadzenia i fora pokazują niemoc i skalę problemów, zamiast utwierdzać nas w przekonaniu, że w grupie siła. Donald Trump - czy tego ktoś chce czy nie - górował nad resztą świata, a jego powrót na stanowisko prezydenta Stanów Zjednoczonych przyniósł radykalne zmiany, nie tylko na terenie jego kraju.

Katolicy pożegnali papieża Franciszka, a powitali Leona. Migranci kontynuowali desperacką podróż przez granice i oceany. Braci Gallagher w objęciach zobaczyła największa publiczność.

Tymczasem katastrofa klimatyczna przestaje być odległą obawą (lub dla innych - kpiną) a rzeczywistością zaskakującą nas u progu domów. To panorama: od ognia, który spustoszył Los Angeles, przez powodzie zalewające zarówno Hiszpanię, jak i Tajlandię, po trzęsienia ziemi, które pod gruzami zostawiły obszary Afganistanu i Mjanmy.

To już nie ostrzeżenie, a doświadczenie.

Napięcie wzmaga coraz mocniejszy pomruk nowych technologii, które wyważyły drzwi do mediów i polityki, podważając zaufanie do rzetelnej informacji i demokracji.

Ale.

Pod tą ponurą warstwą widać coś jeszcze - coraz więcej ludzi nie godzi się na obojętność i bylejakość. Społeczeństwa śmielej reagują na decyzje jednostek i większych grup, a do pierwszego szeregu w walce z cynizmem, bezczelnością i głupotą stanęło odważne pokolenie Z. Coraz uważniej patrzymy na swoje zdrowie psychicznie, umiemy się cieszyć z najmniejszych rzeczy.

Z tej perspektywy popatrzmy na wybrane zdjęcia z mijającego roku, które pokazują i ból, wobec którego nie możemy być ślepi, ale i nadzieję.

A co najważniejsze - te fotografie są prawdziwe. Bez grama wszechobecnej dziś sztucznej inteligencji.

Styczeń

Kwiaty i zaparkowany samochód pokryte warstwą środka ogniochronnego w dzielnicy Mandeville Canyon, gdy przez nią i przez okolice przetaczał się najgorszy pożar w historii hrabstwa Los Angeles. Z terenów ewakuowano blisko 200 tysięcy ludzi. Straty oszacowano na dziesiątki miliardów dolarów. Pacific Palisades, luksusowa dzielnica Los Angeles, niemal doszczętnie spłonęła. Miasto jest coraz częściej narażone na napędzane suszą i pustynnym wiatrem Santa Ana pożary.

Zdjęcie z 11 stycznia 2025 roku 
Zdjęcie z 11 stycznia 2025 roku 
Źródło: Ringo Chiu / Reuters / Forum

Donald Trump wymachuje mieczem w trakcie balu inauguracyjnego. Uroczystość była symbolicznym punktem otwarcia jego prezydentury. Zaledwie dzień później podpisał lawinę rozporządzeń, między innymi ogłaszając stan wyjątkowy na granicy z Meksykiem, znosząc prawo ziemi, wstrzymując egzekwowanie ustawy o TikToku i ułaskawiając osoby skazane za szturm na Kapitol w 2021 roku.

Zdjęcie z 20 stycznia 2025 roku
Zdjęcie z 20 stycznia 2025 roku
Źródło: Daniel Cole / Reuters / Forum

Mężczyzna dokonuje ostatnich poprawek w kompozycji kadzideł na dziedzińcu w wiosce Quang Phu Cau pod Hanoi, w momencie, gdy mieszkańcy przygotowują się do obchodów Księżycowego Nowego Roku, wprowadzającego w Rok Węża, jednego z najważniejszych świąt w regionie.

Zdjęcie z 20 stycznia 2025 roku
Zdjęcie z 20 stycznia 2025 roku
Źródło: Athit Perawongmetha / Reuters / Forum

Luty

Psy rasy bedlington terrier obserwują otoczenie tuż po zakończeniu jednej z konkurencji na 149. edycji prestiżowej wystawy Westminster Kennel Club Dog Show. Wydarzenie, które przyciąga hodowców i miłośników psów z całego świata, odbyło się w centrum kongresowym Jacob K. Javits w Nowym Jorku.

Zdjęcie z 11 lutego 2025 roku
Zdjęcie z 11 lutego 2025 roku
Źródło: Andres Kudacki/Getty Images North America

Pasażerowie miejskiego autobusu mijają leżące na ulicy, przykryte kocem ciało kobiety, niedługo po ostrzale centrum Doniecka - miasta znajdującego się pod kontrolą Rosjan. To jeden z setek obrazów, które przypominają o codziennej trwodze mieszkańców wschodniej Ukrainy.

Anna Kwaśny
Anna Kwaśny
Dziennikarka tvn24.pl
Czytaj także:
Marta Markiewicz
"Nie wypiję za 2026 rok, ale nudno nie będzie"
Agata Daniluk
31 1600 kprm-0046
Trwa sztab kryzysowy z udziałem premiera
RELACJA
Karambol na autostradzie A4 na Dolnym Śląsku
Karambol na autostradzie A4. Powstał potężny korek
Wrocław
Zabawa petardami i brak wyobraźni nastolatków doprowadziły do tragedii
Zabawa, która kończy się tragedią. "Tacy pacjenci zdarzają się co roku"
Zdrowie
imageTitle
Nika Prevc jak brat Domen. Zabawiła się z konkurencją
EUROSPORT
Do zdarzenia doszło na drodze wojewódzkiej nr 152, okolicach miejscowości Resko
Pieszy nagle wbiegł przed maskę samochodu. "Wykrzykiwał, że był na pasach"
Szczecin
Haker cyberatak cyberwojna Hacker
Atak hakerski na polską firmę. Nowe informacje
BIZNES
Pijany kierowca został zatrzymany (zdjęcie ilustracyjne)
Pijany kierował autem. Usłyszał zarzut, musi opuścić Polskę
WARSZAWA
Lotnisko Katowice
"Czy na pokładzie jest lekarz?" Samolot odleci z ośmiogodzinnym opóźnieniem
Katowice
shutterstock_2276883891
Uszkodzony kabel na Bałtyku. Zatrzymali statek płynący z Rosji
Świat
Pekin, Chiny
Chiny nakładają dodatkowe cła
BIZNES
shutterstock_2286690021
Bzdury wiecznie żywe. Medycyna kontra szarlatani - podsumowujemy sezon 2025
Agata Daniluk
Służby w miejscu zatoru na S7
Atak zimy na Warmii i Mazurach. Niektóre drogi wciąż nieprzejezdne
Olsztyn
imageTitle
Kontrola bardziej szczegółowa niż na lotnisku. Tu liczy się każdy milimetr
EUROSPORT
Zabierzow
Czterolatek utonął na placu zabaw. Siedem osób oskarżonych
Kraków
Sylwester w Sydney
Przywitali już Nowy Rok
Świat
Rosyjskie władze okupacyjne otworzyły Teatr Dramatyczny w okupowanym ukraińskim Mariupolu
Tańce i koncerty w miejscu, które Rosja "zmieniła w zbiorowy grób"
Świat
lex pilot, media, telewizja
Po wielu latach działalności z anteny znikają dziś kultowe kanały
Kultura i styl
Przejście graniczne Jakuszyce-Harrachov
Przejście graniczne z Czechami zamknięte dla ciężarówek
Wrocław
Warren Buffett
Legenda przechodzi na emeryturę. Koniec 60-letniej epoki
BIZNES
imageTitle
Polacy walczą o miejsca w noworocznym konkursie w Ga-Pa
RELACJA
Bavaro Punta Cana Dominikana
Chcieli spędzić emeryturę na podróżach. Para turystów znaleziona martwa
Świat
OKOLICE OLSZTYNA INTENSYWNE OPADY ŚNIEGU
Czerwone ostrzeżenia IMGW przedłużone. To nie koniec zagrożeń
METEO
Komornik przywłaszczył duże pieniądze
Przekroczenie uprawnień, przywłaszczenie i oszustwo. Były komornik stanie przed sądem
Trójmiasto
Zablokowana trasa S7
"Na trasie nastąpił prawdziwy armagedon". Pomogli ludzie
METEO
pap_20250519_197
Były minister z aktem oskarżenia. "Rozliczenia nie zwalniają"
BIZNES
Śmierć 54-letniej kobiety pod Węgrowem. Jedna osoba zatrzymana (zdjęcie ilustracyjne)
Nieznajomy zasnął w pokoju dziecięcym. Przyjechała policja
Kraków
23 min
kropielnica w domu Pniewskiego
Szyfr na ścianie i kropielnica do chłodzenia wódki. Co słynny polski architekt jeszcze ukrył w swoim domu?
Wnętrza władzy
Potrącenie na przejściu dla pieszych w Lubinie
Kobieta potrącona na pasach przez 76-latka. "Ciężkie obrażenia ciała"
Wrocław
Policjanci zatrzymali kierowcę, który nie posiadał przy sobie dokumentów, a w jego aucie było czuć zapach marihuany
Chciał ukryć zapach narkotyków, powiesił folię
WARSZAWA
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica