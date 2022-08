"Solidarne z Sanną" kobiety zamieszczają filmy tańców i imprez. Tak wspierają premier Finlandii

Internautki z Finlandii i innych krajów publikują w mediach społecznościowych nagrania, na których tańczą, by wyrazić swoją solidarność z Sanną Marin. Fińska premier znalazła się w ogniu krytyki po tym, jak do sieci wyciekły zdjęcia z imprezy z jej udziałem. "Tańczyłam, śpiewałam, bawiłam się, robiłam rzeczy legalne" - podkreślała szefowa rządu, która na prośbę posła opozycji poddała się nawet testowi na obecność narkotyków.

Nagrania wzbudziły jednak duże kontrowersje, polityczni przeciwnicy krytykowali Marin, a popularny prezenter telewizyjny zaapelował nawet, by podała się ona do dymisji, nazywając ją "najmniej kompetentnym premierem w historii kraju".

Kobiety solidarne z Sanną Marin

Ale szefowa fińskiego rządu otrzymała też wiele głosów wsparcia. Murem stoją za nią zwłaszcza kobiety. Jednym z najpopularniejszych twitterowych hasztagów ostatnich dni w Finlandii jest #solidaritywithsanna, czyli "solidarność z Sanną". Na Twitterze pojawiło się wiele nagrań, których autorki tańczą, by wyrazić swoje wsparcie dla szefowej rządu.

Akcja rozprzestrzenia się głównie wśród fińskich użytkowniczek, jednak dołączają do niej również kobiety z innych krajów. "Wszystkie powinnyśmy tańczyć nieco częściej! Jestem solidarna z Sanną" - czytamy w opisie holenderskiej internautki, która udostępniła na Instagramie zamieszczone wcześniej na TikToku nagranie mające być wsparciem dla premier Finlandii.

W obronie Marin stanął również zajmujący się tematyka konfliktów i pokoju profesor Ashok Swain z uniwersytetu w szwedzkiej Uppsali. "Fińska premier znów przedmiotem krytyki za imprezowanie. Dlaczego nie może imprezować po pracy? Czy oczekujemy od naszych liderów, by nie byli ludźmi?" - pyta w swoim twitterowym wpisie naukowiec. On nie wrzucił jednak do sieci nagrania z "tanecznym" wsparciem dla fińskiej polityk.