Świat

W Europie ma powstać "mur dronowy"

Płot wzdłuż polsko-białoruskiej granicy
Szmyhal: powstanie wspólna grupa polskich i ukraińskich wojskowych w sprawie systemów dronowych i antydronowych
Źródło: TVN24
Komisja Europejska przyspiesza prace nad zbudowaniem na wschodniej flance Europy "muru dronowego". Szykuje się narada ministrów obrony w tej sprawie.

Komisarz Unii Europejskiej ds. obrony Andrius Kubilius planuje w przyszłym tygodniu wideokonferencję z udziałem ministrów obrony na temat "muru dronowego" - poinformowała w czwartek agencja prasowa Reuters. Projekt nabrał pilności po wtargnięciu rosyjskich dronów do Polski - dodała.

Według Kubiliusa niektóre kraje Unii Europejskiej dyskutowały nad pomysłem linii obrony przed dronami już przed wtargnięciem dronów do Polski w zeszłym tygodniu. Komisarz stwierdził, że Komisja Europejska chce teraz szybko działać, aby wcielić tę koncepcję w życie.

Polska

"Wschodnia flanka broni całej Europy"

Inicjatywę "muru dronowego" zapowiedziała w swoim orędziu o stanie UE przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Przemówienie to wygłosiła 10 września - kilka godzin po naruszeniu przestrzeni powietrznej Polski przez co najmniej 19 rosyjskich dronów.

- Wschodnia flanka broni całej Europy, od Bałtyku po Morze Czarne. Musimy więc inwestować w jej wsparcie w ramach straży wschodniej flanki - oświadczyła von der Leyen.

- Musimy inwestować w nadzór satelitarny w czasie rzeczywistym, aby żadne przemieszczanie sił nie pozostało niezauważone. Musimy odpowiedzieć na apel naszych bałtyckich przyjaciół i zbudować mur dronowy - podkreśliła szefowa KE.

Polska

Autorka/Autor: fil/lulu

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Unia EuropejskaDronyobronność
