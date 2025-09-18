Szmyhal: powstanie wspólna grupa polskich i ukraińskich wojskowych w sprawie systemów dronowych i antydronowych Źródło: TVN24

Komisarz Unii Europejskiej ds. obrony Andrius Kubilius planuje w przyszłym tygodniu wideokonferencję z udziałem ministrów obrony na temat "muru dronowego" - poinformowała w czwartek agencja prasowa Reuters. Projekt nabrał pilności po wtargnięciu rosyjskich dronów do Polski - dodała.

Według Kubiliusa niektóre kraje Unii Europejskiej dyskutowały nad pomysłem linii obrony przed dronami już przed wtargnięciem dronów do Polski w zeszłym tygodniu. Komisarz stwierdził, że Komisja Europejska chce teraz szybko działać, aby wcielić tę koncepcję w życie.

"Wschodnia flanka broni całej Europy"

Inicjatywę "muru dronowego" zapowiedziała w swoim orędziu o stanie UE przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Przemówienie to wygłosiła 10 września - kilka godzin po naruszeniu przestrzeni powietrznej Polski przez co najmniej 19 rosyjskich dronów.

- Wschodnia flanka broni całej Europy, od Bałtyku po Morze Czarne. Musimy więc inwestować w jej wsparcie w ramach straży wschodniej flanki - oświadczyła von der Leyen.

- Musimy inwestować w nadzór satelitarny w czasie rzeczywistym, aby żadne przemieszczanie sił nie pozostało niezauważone. Musimy odpowiedzieć na apel naszych bałtyckich przyjaciół i zbudować mur dronowy - podkreśliła szefowa KE.