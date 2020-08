Gorąco na Morzu Śródziemnym. Reuters: grecka fregata zderzyła się z tureckim okrętem

Kolizja okrętów

- To był wypadek - powiedziało agencji Reutera źródło w greckim resorcie obrony. Dodało, że nie doszło do uszkodzenia jednostki, która następnego dnia rano wzięła udział we wspólnych ćwiczeniach wojskowych z francuską marynarką u wybrzeży Krety.

"Każdy, kto zaatakuje nasz statek, zapłaci wysoką cenę"

Grecko-francuskie manewry

"W strefie tak nadmiernie zmilitaryzowanej, jak wschód Morza Śródziemnego, szybko może dojść do incydentu i bynajmniej nie ma pewności, że obecność francuska spowoduje wycofanie greckich okrętów" - powiedział w rozmowie z "Le Monde" grecki politolog Panagiotis Tsakonas. Według francuskiej gazety celem Erdogana jest wywarcie maksymalnej presji na Grecję, po to, "by groźbą zmusić ją do negocjacji". W piątek rano telewizja informacyjna LCI cytowała czwartkową wypowiedź prezydenta Turcji, w której zapowiedział, że "żadnemu krajowi nie pozwolimy na ograniczanie naszych praw". Odnosiło się to bezpośrednio do Francji, którą nazwał "krajem niemającym wybrzeża nad wschodnim Morzem Śródziemnym" i ostrzegł "by nie myślała, że jest silniejsza, niż jest".