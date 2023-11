Milicja Huti porwała statek handlowy na Morzu Czerwonym. "Kolejny irański akt terroryzmu"

Jemeńska milicja Huti porwała w niedzielę statek handlowy na Morzu Czerwonym. Operatorem pływającego pod banderą Bahamów statku jest Japonia, ale jednostka należy do brytyjskiej firmy, w której udziały ma izraelski biznesmen Rami Unger. To "kolejny akt irańskiego terroru" - skomentowało działanie sprzymierzonej z Iranem jednostki biuro izraelskiego premiera.

Wśród członków załogi statku Galaxy Leader, który przewoził ładunek z Turcji do Indii, nie ma ani jednego Izraelczyka - podał dziennik "Jerusalem Post".

To "kolejny irański akt terroryzmu, uwidaczniający eskalację działań wojennych Iranu przeciwko obywatelom wolnego świata, które niosą konsekwencje dla bezpieczeństwa międzynarodowej żeglugi" - skomentowało biuro premiera Benjamina Netanjahu , cytowane przez agencję Reutera.

Sprzymierzona z Iranem milicja Huti przekazała, że zajęła statek w tym rejonie, ale określiła go jako "izraelski". - Traktujemy załogę statku zgodnie z zasadami i wartościami islamskimi - powiedział rzecznik milicji.

Huti atakuje Izrael

Na kanale informacyjnym powiązanym z Huti pojawiły się zapowiedzi, że atakowane będą zarówno statki pod banderą izraelską, jak i należące do izraelskich firm lub przez nie eksploatowane. Wskazuje to - jak zauważył "Jerusalem Post" - że atakowane mogą być także jednostki przewożące ładunek będący własnością Izraelczyków lub nawet tylko częściowo będący ich własnością. "Zmieniłoby to charakter porwania z zatrzymania ładunku drobnicowego podczas wojny na piractwo" - podkreśliła gazeta.