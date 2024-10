Setki osób szkolone z prowokacji i udziału w zamieszkach. "Nie dajcie się wciągnąć w pułapkę"

Szkolenia z wywoływania zamieszek

Premier: wierzę, że nie dacie się okłamywać

- Nie wpadnijcie w pułapkę bandyckich, nielegalnych działań – apelował premier Mołdawii Dorin Recean, cytowany przez agencję IPN. - 20 października odbędą się wybory prezydenta Republiki Mołdawii i referendum, dotyczące przystąpienia do Unii Europejskiej. Zwracam uwagę na fakt, że grupa złodziei stara się oszukać ludzi, obiecując pieniądze, podając fałszywe informacje, dzwoniąc i okłamując. Apeluję do wszystkich obywateli o zachowanie czujności. Ta grupa kłamie i nawołuje ludzi do nielegalnych działań. Nie wierzcie im – powiedział szef rządu. Według Receana w kraju i za granicą są ludzie, "którzy nie chcą silnej, niezależnej Mołdawii, gdzie naród decyduje o swoim losie". - W ostatnim czasie nasiliły się próby destabilizacji (Mołdawii) przez kontrolowane z zewnątrz grupy przestępcze. W ciągu zaledwie jednego miesiąca instytucje państwowe udokumentowały (nielegalny napływ do kraju) 15 mln euro, 130 tysięcy osób, którym zapłacono za ich głos, aby wywołać chaos i uniemożliwić naszemu krajowi wejście do cywilizowanego świata, gdzie panuje pokój, a ludzie żyją we wzajemnym zrozumieniu i dobrobycie – ostrzegał premier. - Nie dajcie się wciągnąć w pułapkę – mówił Recean. - Wierzę, że Mołdawianie nie pozwolą się okłamywać i sprzedać swojego losu za brudne pieniądze i kupione głosy - dodał, wzywając obywateli do udziału w głosowaniu.