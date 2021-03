Pierwszy kraj w Europie ze szczepionką w ramach COVAX

Do Kiszyniowa dotarła pierwsza partia ponad 14 tysięcy dawek szczepionki przeciw koronawirusowi. Mołdawia jest pierwszym krajem w Europie, który otrzymał preparat w ramach programu COVAX.

Maia Sandu podziękowała na Twitterze Niemcom, a także innym państwom Unii Europejskiej, Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) i UNICEF za dostawy szczepionki.

COVAX to wspierana przez WHO globalna inicjatywa, zrzeszająca rządy i wytwórców farmaceutycznych. Jej celem jest zagwarantowanie szczepionek dla krajów rozwijających się i wyrównanie szans dostępu do tych preparatów.