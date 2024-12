Miała podsumować sytuację budżetową, niespodziewanie podała się do dymisji

Wicepremier i minister finansów Kanady Chrystia Freeland niespodziewanie podała się do dymisji. W poniedziałek po południu szefowa resortu miała przedstawić parlamentowi sytuację budżetową. Zastąpił ją dotychczasowy minister bezpieczeństwa publicznego Dominic LeBlanc.

Przyczyną rezygnacji Freeland stał się spór z premierem Justinem Trudeau o dalszy kierunek polityki gospodarczej. W adresowanym do premiera liście, który w poniedziałek Freeland zamieściła również w mediach społecznościowych, wicepremier napisała, że odchodzi z gabinetu, ponieważ w miniony piątek Trudeau chciał przenieść ją na inną funkcję, a to w jej rozumieniu oznacza brak zaufania.

"W minionych tygodniach nie byliśmy zgodni co do najlepszej ścieżki dla Kanady" - napisała Freeland, która była ministrą finansów od 2020 roku. Podkreśliła, że kraj stoi wobec wyzwań związanych z nadchodzącą prezydenturą Donalda Trumpa w USA oraz zapowiadanymi przez niego 25 proc. cłami, a to znaczy, że finanse Kanady muszą być bezpieczne "abyśmy mieli rezerwy na wypadek nadchodzącej wojny celnej".