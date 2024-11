Dong Jun, chiński minister obrony, został objęty dochodzeniem dotyczącym korupcji - donosi dziennik "Financial Times". Informację tę potwierdziły dwa źródła agencji Reutera we władzach USA, zaprzeczają jej natomiast władze w Pekinie. Jeżeli doniesienia te okazałyby się prawdziwe, Chiny traciłyby trzeciego wskazanego przez Xi Jinpinga ministra obrony w zaledwie półtora roku.

Informacje o objęciu dochodzeniem ministra obrony Chin Dong Juna dziennik "Financial Times" przekazał w środę, powołując się na "byłych i obecnych urzędników USA znających sprawę". Dzień później agencja Reutera ocenia, że sytuacja ministra pozostaje niejasna. Dwaj jej informatorzy potwierdzili te doniesienia, przekazując że do objęcia ministra dochodzeniem doszło w ramach rozszerzenia śledztwa trwającego od pewnego czasu w elitarnych chińskich siłach rakietowych.

Trzeci minister obrony w półtora roku?

Doniesienia "Financial Times" pozostają niepotwierdzone, jednak w zeszłym roku to on jako pierwszy informował o śledztwie wobec poprzedniego ministra obrony Chin. Jeśli mimo zaprzeczeń władz w Pekinie ustalenia medialne o dochodzeniu wobec Dong Juna potwierdziłyby się, byłby to już trzeci chiński minister obrony w ciągu półtora roku, który został objęty dochodzeniem korupcyjnych.