Nie żyje twórca logo "I Love NY". Zmarł w Nowym Jorku w swoje 91. urodziny

Jak pisze "New York Times", Milton Glaser swoimi "jaskawo-kolorowymi, ekstrawertycznymi plakatami, magazynami i okładkami książek" zrewolucjonizował wizualną kulturę Ameryki lat 60. i 70. ubiegłego wieku.

Twórca słynnego logotypu z sercem

Milton Glaser był potomkiem żydowskich emigrantów z Węgier. Urodził się w Nowym Jorku, tam też ukończył studia graficzne w słynnej szkole The Cooper Union. Naukę kontynuował w Akademii Sztuk Pięknych w Bolonii we Włoszech.

Od 1954 roku przez ponad 20 lat był dyrektorem artystycznym Push Pin Studios. Był też jednym z założycieli "New York Magazine". Po przejęciu tytułu przez Roberta Murdocha, Glaser wraz z całą redakcją odszedł z kierownictwa pisma.

Po zamachach na WTC 11 września 2001 roku Glaser opracował nową wersję tego logotypu: "I Love NY More than ever", na którym serce było od dołu lekko nadpalone i zaczernione. "Znak firmowy Nowego Jorku stał się tym samym symbolem jedności mieszkańców miasta" - przypominają autorzy nekrologów, jakie ukazały się w sobotę w mediach społecznościowych w Stanach Zjednoczonych.