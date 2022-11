Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka. "Ludzkość powinna dać dzieciom to, co ma najlepszego"

20 listopada obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka. Jak poinformował UNICEF, w tym roku ten dzień będzie upływał pod hasłem tolerancji i przeciwdziałania dyskryminacji. Z tej okazji w poniedziałek na ulice Łodzi wyjedzie tramwaj z hasłem z Deklaracji Praw Dziecka: "Ludzkość powinna dać dzieciom to, co ma najlepszego".

"W tym roku Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka obchodzimy pod znakiem inkluzywności, równości i tolerancji. To wartości, które UNICEF stara się promować na całym świecie i które powinny dotyczyć każdego dziecka. Nie byłoby to możliwe bez wsparcia naszych darczyńców, partnerów, Ambasadorów Dobrej Woli, ale także przyjaciół i sympatyków. To dzięki nim możemy nieść pomoc najbardziej potrzebującym dzieciom i każdego dnia skutecznie walczyć o ich prawa" - powiedziała cytowana w komunikacie zastępca dyrektora generalnego Polskiego Komitetu Narodowego UNICEF-u Renata Bem. Jak zaznaczono w komunikacie, ze względu na wojnę w Ukrainie, kwestia wspierania dzieci bez względu na to, skąd pochodzą, ma w tym roku szczególny wydźwięk dla UNICEF-u w Polsce. W marcu br. powstało Biuro Reagowania Kryzysowego UNICEF-u w Polsce, które wspiera rodziny uciekające przed wojną.