Michelle Obama zachęca do głosowania na Bidena "jakby od tego zależało nasze życie"

Był wspaniałym wiceprezydentem. Wie, co trzeba zrobić, aby uratować gospodarkę, pokonać pandemię i przewodzić naszemu krajowi - przekonywała w pierwszym dniu konwencji demokratów w Milwaukee Michelle Obama, która poparła partyjnego kandydata do Białego Domu Joe Bidena.

Początek preambuły do konstytucji USA "My naród" demokraci wybrali jako temat przewodni pierwszego dnia swej krajowej konwencji w Milwaukee. W czasie poniedziałkowego spotkania większość mówców chwaliła zalety partyjnego kandydata do Białego Domu Joe Bidena, twierdząc, że "dba o ludzi i może ich zjednoczyć".