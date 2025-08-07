Miała otruć piątkę swoich dzieci. Kobieta zatrzymana

Ruszył proces 37-latki oskarżonej o zabicie syna Źródło: TVN24

40-letnia Gisela Oliveira, która była poszukiwana międzynarodowym listem gończym, po przybyciu do Portugalii zamieszkała w mieście Coimbra, w domu swego brazylijskiego partnera, z którym ma nieletniego syna. Kobieta jest podejrzana o pięciokrotne zabójstwa swoich dzieci. Przestępstwa miały zostać popełnione w latach 2008-2013 na terenie stanu Minas Gerais na południowym wschodzie Brazylii, gdzie wcześniej mieszkała.

40-latkę zatrzymała portugalska policja. Sąd w Coimbrze orzekł, że pozostanie w areszcie do czasu zakończenia procedury ekstradycji do ojczyzny.

Portugalska policja Źródło: Shutterstock

Kobieta podała dzieciom śmiertelną dawkę leków

Z informacji przekazanej mediom przez portugalską policję wynika, że ciążące na kobiecie zarzuty dotyczą podania pięciorgu dzieci śmiertelnej dawki leków uspokajających.

Troje z otrutych przez Oliveirę dzieci, jak wynika ze śledztwa, to potomstwo, które kobieta miała ze swoim przebywającym obecnie w Portugalii partnerem.