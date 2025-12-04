Miał podłożyć bomby przed atakiem na Kapitol. Zatrzymany po czterech latach

Podejrzany podłożył bomby w przededniu zamieszek na Kapitolu. Nagranie z monitoringu Źródło: FBI

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Federalne Biuro Śledcze (FBI) aresztowało podejrzanego o podłożenie bomb przed siedzibami krajowych komitetów republikanów i demokratów w Waszyngtonie przed szturmem na Kapitol 6 stycznia 2021 roku - podała w czwartek agencja AP, powołując się na źródło.

Podejrzanego mężczyznę aresztowano w czwartek rano - przekazał AP przedstawiciel służb, proszący o zachowanie anonimowości. Nie podano więcej szczegółów, również dotyczących tego, jakie zarzuty mogą zostać postawione zatrzymanemu.

FBI aresztowało mężczyznę podejrzanego o podłożenie bomb w przededniu zamieszek na Kapitolu Źródło: FBI

Atak na Kapitol

Improwizowane bomby rurowe zostały podłożone przed siedzibami krajowych komitetów republikanów i demokratów 5 stycznia wieczorem. Nie doszło do ich eksplozji, gdyż służby bezpieczeństwa zdołały zneutralizować ładunki. W ocenie funkcjonariuszy wybuch mógł mieć skutki śmiertelne.

FBI przez lata miało problem ze zidentyfikowaniem podejrzanego, mimo setek wskazówek, analizy dziesiątek tysięcy plików wideo i licznych przesłuchań - podkreśliła AP.

Zamieszki na Kapitolu Źródło: Yuri Gripas/Abaca/PAP

6 stycznia 2021 roku tysiące zwolenników Donalda Trumpa zaatakowało Kapitol w proteście przeciwko wynikom wyborów prezydenckich z listopada 2020 roku. W trakcie zamieszek zginęło pięć osób.

OGLĄDAJ: TVN24 HD