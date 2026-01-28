Media: odnaleziono ciało 13-letniej Polki na Malcie

Jak podaje "Times of Malta", ciało dziewczynki zostało znaleziono w środę około godziny 11, niedaleko miejsca, gdzie turystka została porwana przez morskie fale.
Gazeta podaje, że maltańskie siły zbrojne prowadziły poszukiwania z powietrza i na morzu, podczas gdy ratownicy z Departamentu Ochrony Ludności Cywilnej oraz policja działali na lądzie. Do akcji włączyli się również nurkowie, którzy nie mogli dołączyć do akcji wcześniej ze względu na trudne warunki panujące na morzu.
To właśnie nurkowie mieli odnaleźć ciało nastolatki.
Autorka/Autor: ms/ads
Źródło: Times of Malta
Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock