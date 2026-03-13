Benjamin Netanjahu zapowiada kontynuację ataków na Iran Źródło: Reuters

- Modżtaba Chamenei to marionetka Korpusu Strażników Rewolucji, która nie może pokazać się publicznie. Nie wystawiałbym polisy na życie żadnemu z przywódców Iranu - odpowiedział Netanjahu zapytany o syna i następcę zabitego w amerykańsko-izraelskich atakach najwyższego przywódcy Iranu Alego Chameneiego.

Podczas spotkania z izraelskimi dziennikarzami w formie wideokonferencji Netanjahu ocenił, że po niemal dwóch tygodniach wspólnych amerykańsko-izraelskich bombardowań Iran "nie jest już taki sam, a poważne straty poniosły elitarne oddziały Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej oraz paramilitarna formacja Basidż".

Premier Izraela Benjamin Netanjahu Źródło: AVI OHAYON/PAP/EPA

- Rozgramiamy reżim terrorystyczny w Iranie. Atakujemy i pokonujemy jego sojuszników, Hezbollah w Libanie - powiedział izraelskim dziennikarzom podczas wideokonferencji.

- Hezbollah odczuwa naszą siłę i odczuje ją jeszcze bardziej. Zapłaci bardzo wysoką cenę za swoją agresję - ostrzegł Netanjahu.

Netanjahu "codziennie rozmawia" z Trumpem

Izraelski premier zapowiedział kontynuowanie ataków na wspierany przez Iran libański Hezbollah. Organizacja rozpoczęła ostrzał północnego Izraela 2 marca, by - jak powiedział Netanjahu - pomścić zabicie najwyższego przywódcy Iranu na początku wojny.

Modżtaba Chamenei Źródło: Reuters

Dodał także, że Iran i Hezbollah nie stanowią już takiego zagrożenia dla Izraela jak wcześniej, a sam Izrael - w wyniku wspólnej operacji ze Stanami Zjednoczonymi - "wzmocnił swoją pozycję jako regionalna potęga, a w pewnym sensie także potęga o znaczeniu globalnym".

Netanjahu poinformował również, że "codziennie rozmawia z prezydentem USA Donaldem Trumpem, a ich rozmowy mają otwarty i bezpośredni charakter".

Opracował Adam Styczek